"Masked Singer Austria" muss wegen Corona pausieren

Nach nur einer Ausgabe schickt der österreichische Privatsender Puls 4 seine gerade erst gestartete Show "The Masked Singer Austria" in eine Pause. Wegen des Coronavirus sei eine sichere Produktion nicht zu gewährleisten, im Sender gab es eine erste positiv getestete Person.



19.03.2020 - 12:58 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2020 - 12:58 Uhr

Wie unsicher die Produktion von großen TV-Shows in diesen Zeiten ist, zeigt ein Blick nach Österreich. Erst am vergangenen Samstag hatte Puls 4 seine Musik-Rateshow "The Masked Singer Austria" an den Start gebracht, zum Start gab es auch direkt gute Quoten (DWDL.de berichtete). Für den Sender ist es die größte Showproduktion aller Zeiten. Wegen des Coronavirus wird die Produktion nun aber erst einmal unterbrochen.

Wie der Sender in einer Pressemitteilung erklärte, wird die zweite Live-Show am kommenden Samstag nicht stattfinden. "Wir können aktuell keine sichere Produktion gewährleisten. Denn die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen, aller Protagonisten und Beteiligten hat oberste Priorität", heißt es vom Sender. Man wolle den Zuschauern neben aktuellen Informationen den Zuschauern aber auch weiterhin Unterhaltungsangebote liefern. Deshalb bewerte man die Situation laufend neu und werde in den kommenden Tagen entscheiden, wann die Produktion wieder aufgenommen werden soll.

Schon die erste Ausgabe kam ohne Studiopublikum daher, ähnlich wie bei der deutschen Version am letzten Dienstag. Beide "Masked Singer"-Shows werden in Köln im gleichen Studio aufgezeichnet. Wie der "Standard" nun berichtet, hat es bei Puls 4 eine erste Person gegeben, die positiv auf das Virus Sars-Cov2 getestet wurde. Der betroffene Mitarbeiter sei schon mehr als eine Woche nicht mehr im Haus gewesen und man habe "alle möglichen Infektionswege nachvollzogen und alle MitarbeiterInnen mit direktem Kontakt befinden sich bereits im Homeoffice".

Auch der ORF hatte bereits vor einigen Tagen seine gerade erst gestartete Staffel "Dancing Stars" wegen des Coronavirus unterbrochen. In Deutschland hat RTL am Mittwoch seine geplante Oster-Musik-Liveshow "Die Passion" abgesagt und die Produktion zahlreicher fiktionaler Serien und Filme steht, in Deutschland wie in Österreich, still. Am Mittwoch ist auch der Eurovision Song Contest abgesagt worden, dieser findet das nächste Mal erst 2021 statt.

Große Studio-Produktionen wie "Let's Dance", "DSDS" oder "The Masked Singer" laufen hierzulande derzeit noch, haben aber ebenfalls kein Studiopublikum. Die Pause von "The Masked Singer Austria" hat auch keine Auswirkungen auf die ProSieben-Show, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. Die nächste Ausgabe geht am kommenden Dienstag wie geplant über die Bühne.

