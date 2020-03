Schreyl talkt weiterhin live und mit mehr Sendezeit

© TVNOW / Bernd-Michael Maurer

RTL will bei seinen neuen Dailytalk mit Marco Schreyl weiterhin auf Aktualität setzen. Vorerst bis Ende nächster Woche soll Schreyl live auf Sendung gehen. Zudem erhält die Sendung, wie schon in den vergangenen Tagen, mehr Sendezeit.



19.03.2020 - 14:59 Uhr von Alexander Krei 19.03.2020 - 14:59 Uhr

Marco Schreyl wird auch in der kommenden Woche mit verlängerter Zeit bei RTL live auf Sendung gehen. Eine entsprechende Programmänderung hat der Privatsender jetzt kommuniziert. Demnach wird die neue Talkshow bis zum 27. März täglich zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr zu sehen sein. Die Kochshow "Hensslers Countdown" muss im Gegenzug weiter pausieren.

Bereits seit Wochenbeginn talkt Schreyl in den Nobeo-Studios mit seinen Gästen über die aktuelle Corona-Lage in Deutschland und auf der Welt. Insbesondere am Montag verzeichnete RTL mit dem Schwerpunkt sehr gute Quoten: Mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent verzeichnete "Marco Schreyl" in der Zielgruppe einen neuen Bestwert, am Mittwoch reichte es dagegen nur noch für 7,9 Prozent.

Unterdessen wurden auch für diesen Donnerstag wieder Programmänderungen angekündigt. So wird es im Ersten wieder ein "ARD extra" zu sehen geben. Das ZDF will ab 19:20 Uhr erneut ein "ZDFspezial" ausstrahlen, in dessen Mittelpunkt diesmal der "Schock für die Reise-Branche" stehen soll. Darüber hinaus will das ZDF die Länge seiner Nachrichten um 12:00 Uhr und 17:00 Uhr zunächst bis Ende nächster Woche um fünf auf insgesamt 15 Minuten verlängern.

