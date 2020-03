ZDF bedauert lange Werbepause vor Merkel-Rede

© ZDF

Bevor das ZDF die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochvorabend ausgestrahlt hat, zeigte damit davor einen auffällig langen Werbeblock. Der Sender spricht inzwischen von einem Fehler, den man bedauere.



19.03.2020 - 15:57 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2020 - 15:57 Uhr

Am Mittwoch hat sich Angela Merkel wegen der Corona-Krise erstmals seit ihrem Amtsantritt vor 15 Jahren außerplanmäßig via TV-Ansprache an die Menschen in Deutschland gewandt. Das ZDF erreichte mit der Ansprache der Kanzlerin 8,97 Millionen Zuschauer und sowohl beim jungen als auch beim gesamten Publikum einen Marktanteil in Höhe von 26,1 Prozent. Vor der Ansprache um kurz nach 19:30 Uhr sendete das ZDF allerdings einen minutenlangen Werbeblock, das sorgte hier und da für Kritik.

Nun hat sich das ZDF dazu geäußert. Gegenüber dem Evangelischen Pressedienst heißt es: "Das war ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Wir bedauern das sehr!" Wie es zu dem "Fehler" kommen könnte, ist unklar. Die extrem hohe Reichweite aber beweist, dass trotz der Werbung viele Menschen dran geblieben sind oder sogar extra für die Rede eingeschaltet haben. Kein anderer Sender kam am Mittwoch auf noch mehr Zuschauer als das ZDF.

Das ZDF war aber nicht der einzige Sender, der die Rede von Merkel übertragen hat. Auch im "ARD Extra", bei "RTL Aktuell", den "Sat.1 Nachrichten" sowie bei den Nachrichtensendern war die Ansprache zu sehen. Rechnet man die Zuschauerzahlen all dieser Sendungen zusammen, kommt man auf eine Reichweite von mehr als 25 Millionen.

