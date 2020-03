RTL Group verschiebt Hauptversammlung in den Sommer

© RTL Group/Eric Steichen

Eigentlich findet die jährliche Hauptversammlung der RTL Group immer im April statt, das Coronavirus macht diesen Planungen nun aber einen Strich durch die Rechnung. Das Unternehmen hat die Veranstaltung nun verschoben.



19.03.2020

Die RTL Group hat ein neues Datum für ihre jährliche Hauptversammlung angekündigt. Statt wie üblich im April wird die Veranstaltung in diesem Jahr voraussichtlich am 30. Juni in der RTL City in Luxemburg über die Bühne gehen. Das hat das Direktoren-Board der RTL Group nun entschieden. Die Verlegung der Hauptversammlung hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Aktionäre des Unternehmens, so wird die Dividende in Höhe von 4,00 Euro pro Aktie voraussichtlich erst am 7. Juli ausgeschüttet.

Grund für die Verschiebung ist, wie so oft in diesen Tagen, die rasante Ausbreitung des Coronavirus. "Die RTL Group legt höchsten Wert auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Aktionäre sowie auf die Gesundheit der Dienstleister und Gäste der Hauptversammlung. Alle von der RTL Group getroffenen Entscheidungen sollen die weitere Ausbreitung des Virus verlangsamen und entsprechen den Empfehlungen der luxemburgischen Regierung", lässt das Unternehmen wissen.

Offiziell sind die Einladungen für die nun neu terminierte Hauptversammlung noch nicht verschickt worden. Das geschieht, Stand jetzt, am 30. Mai und damit einen Monat vor dem geplanten Termin. Man werde die Situation auch weiterhin genau beobachten und die Sache gegebenenfalls neu bewerten. Sprich: Eine erneute Verschiebung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Alle an der Börse notierten Unternehmen stehen derzeit vor der Frage, wie sie mit ihrem jährlichen Hauptversammlungen umgehen, etliche wurden bereits verschoben. Etwas mehr Zeit für eine Entscheidung hat man noch bei der ProSiebenSat.1 Media SE. Dort soll die Hauptversammlung nach derzeitigen Planungen am 10. Juni in München stattfinden.

