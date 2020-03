Florian Silbereisen wird Juror bei RTL-Show "DSDS"

© ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

RTL hat einen Ersatz für den bei "DSDS" rausgeschmissenen Juror Xavier Naidoo gefunden - und weiß damit durchaus zu überraschen. Für die kommenden Liveshows hat man Florian Silbereisen verpflichtet.



19.03.2020 - 20:27 Uhr von Timo Niemeier 19.03.2020 - 20:27 Uhr

Florian Silbereisen ist in den kommenden Wochen überraschend auch bei RTL zu sehen. Bis zum Finale der diesjährigen Staffel wird er an der Seite von Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen. Silbereisen selbst hat das der "Bild" bestätigt. Er sagt: "Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen könnte und ich habe selbstverständlich zugesagt. In Zeiten wie diesen muss man einfach zusammenhalten und aushelfen, wo man gebraucht wird."

Zuletzt gab es Spekulationen und Gerüchte, RTL könnte sich um die Verpflichtung von Michael Wendler bemühen. Das hätte durchaus Sinn gemacht, könnte man mit ihm doch auch Crosspromo zwischen "DSDS" und "Let’s Dance" machen. In der Tanzshow nimmt derzeit Wendlers Lebensgefährtin Laura Müller teil. Bohlen hatte den Namen Wendler zuletzt aber schon dementiert. Silbereisen ist nun ohne Frage der größere - und überraschendere - Name.

Mit Silbereisen in der "DSDS"-Jury war nicht unbedingt zu rechnen, meist tritt der Schlagerstar mit seinen Shows am Samstagabend ja gegen RTL-Shows an. "Ich war noch ein kleiner Junge, als Dieter mit Modern Talking internationale Erfolge gefeiert hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit ihm zusammenarbeiten darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes für mich! Ich habe jetzt schon Lampenfieber", lässt sich Silbereisen in der "Bild" zitieren.

Silbereisen entwickelt sich damit immer mehr zum Tausendsassa des deutschen Fernsehens. Mit seinen Schlagershows ist er normalerweise im Ersten oder den Dritten Programmen der ARD zu sehen. Darüber hinaus steht er auch für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera. Hinzu kommt natürlich seine Karriere als Sänger, zudem geht er auch mit seinen Schlagershows im gesamten DACH-Raum auf Tour.

Seinen ersten Auftritt bei "DSDS" hat Silbereisen am kommenden Samstag, bis zum Ende der Staffel wird er Teil der Jury sein. Dass eine Neubesetzung der Jury noch während der laufenden Staffel überhaupt nötig wurde, liegt an dem Rausschmiss von Xavier Naidoo. Nachdem ein rassistisches Video des Sängers aufgetaucht war, schmissen RTL und UFA Show & Factual ihn aus der Show, die erste Liveshow der diesjährigen Staffel ging daher mit nur drei Juroren über die Bühne.

