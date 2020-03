Gegen Lagerkoller - und Disney: Joyn startet Marketingaktion

© Joyn

Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery geht kurz vor dem Deutschlandstart von Disney+ und angesichts der Corona-Krise in eine Marketingoffensive und will Neukunden für sein kostenpflichtiges Angebot mit Gratis-Monaten locken.



20.03.2020 - 08:54 Uhr von Thomas Lückerath 20.03.2020 - 08:54 Uhr

Das Coronavirus stelle die Menschen in Deutschland vor immer größere Herausforderungen und schränke sie zunehmend in ihrem Alltag ein, konstatiert Joyn. Als "Sofortmaßnahme gegen Zuhause-Langeweile" erhalten Neukunden im Rahmen der neuen Aktion das Premium-Angebots Joyn Plus+ die ersten drei Monate umsonst.

“Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zuhause zu bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Alle Maßnahmen unterstützen wir aus vollstem Herzen. Streamingdienste können nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen", erklärt Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem.Joyn Plus+ ist das im Dezember gestartete kostenpflichtige Angebot des Streamingdienstes von ProSiebenSat.1 und Discovery. Es umfasst die Live-Sender von Joyn in HD-Qualität statt SD-Qualität im kostenlosen Angebot. Dazu kommen sechs zusätzliche Pay-TV-Sender sowie Originals und den Katalog von Filmen und Serien des bisherigen Streamindienstes Maxdome.