"NDR Talk Show": Moderatoren machen Videoschalte

Bevor es nächste Woche wieder eine reguläre Ausgabe der "NDR Talk Show" zu sehen geben wird, haben sich die vier Moderatorinnen und Moderatoren zu einer Video-Schalte zusammengeschlossen. Diese ist ab sofort online abrufbar.



20.03.2020 - 11:50 Uhr von Alexander Krei 20.03.2020 - 11:50 Uhr

Die vier Moderatoren der "NDR Talk Show" haben sich zu einer besonderen Ausgabe des TV-Klassikers zusammengeschlossen. In einer 45-minütige Spezial-Sendung sprechen Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Bettina Tietjen und Jörg Pilawa im Rahmen einer Videoschalte über die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung. Dafür hat sich das Quartett von zuhause oder aus ihren Büros zusammengeschaltet.





In ihrem Gespräch geht es unter anderem darum, wie sie sich mit ihren Partnern und Kinder arrangieren, wie sie sich zu Hause beschäftigen, was sie von der angedrohten Ausgangssperre halten, welche wirtschaftlichen Schäden sie für Deutschland befürchten und wie sie die Ansprache von Kanzlerin Angela Merkel fanden. Pilawa erzählt zudem, dass er sich nach einem Skiurlaub derzeit in Quarantäne befindet.

Zu sehen gibt es die besondere "NDR Talk Show" ab sofort auf NDR.de, in der ARD-Mediathek sowie auf den Social-Media-Accounts der Sendung. Die nächste reguläre "NDR Talk Show" wird am kommenden Freitag zu sehen sein. Dann begrüßen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt den Schauspieler Axel Milberg, Mentalmagier und Hypnotiseur Thimon von Berlepsch, Künstler Leon Löwentraut sowie Student und Autor Jeremias Thiel. Auf Studiopublikum wird erneut verzichtet.

An diesem Freitag gibt's zunächst eine Ausgabe von "3nach9" zu sehen, die ebenfalls ohne Publikum auskommen wird. "Die Risikominimierung für alle Beteiligten hat für uns höchste Priorität", erklärte Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch. So soll der Abstand zwischen den Gästen und Moderatoren vergrößert und das Produktionspersonal auf ein Minimum reduziert werden.

