Live-Konferenz: In Sat.1 witzeln "Promis in Quarantäne"

Sat.1 zeigt sich in Sachen Unterhaltung in Corona-Zeiten weiter kreativ und organisiert kommende Woche neben einer täglichen Show mit Luke Mockridge am Donnerstagabend noch eine Live-Videokonferenz mit diversen anderen Comedians.



20.03.2020 - 14:59 Uhr von Uwe Mantel 20.03.2020 - 14:59 Uhr

Nachdem bislang vor allem zahlreiche Informationssendungen Corona-bedingt kurzfristig auf die Beine gestellt und ins Programm gehievt wurden, tut sich nun auch in Sachen Unterhaltung so einiges. Nachdem Sat.1 bereits angekündigt hat, dass sich ab kommender Woche Luke Mockridge werktäglich um 18 Uhr live aus seinem Heim meldet, nimmt man am Donnerstag, 26. März um 20:15 Uhr nun eine weitere Live-Show ins Programm. "Die Sat.1 Comedy-Konferenz - Promis in Quarantäne".

Hugo Egon Balder und Larissa Rieß werden darin als Moderatoren per Videokonferenz live zu anderen Comedians und Prominenten schalten, die sich jeweils von zu Hause melden. Sicher mit dabei sind Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs, dazu wird "ein Überraschungsgast aus L.A." angekündigt, viele weitere sollen noch folgen. Die sollen neue Stand-Ups präsentieren oder auch einfach von ihrem neuen Alltag auf der Couch erzählen.

Hugo Egon Balder und Larissa Rieß stehen zwar im Studio, allerdings natürlich ohne menschliches Publikum. Ganz alleine sind sie trotzdem nicht: Schaufenster-Puppen bilden das Publikum. An deren Köpfen werden Tablets befestigt, auf die sich Zuschauer per Handy dazuschalten können, um so "live" im Studio dabei zu sein. Produziert wird die Sendung von Constantin Entertainment.

