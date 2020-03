WDR mit mehr Kinderprogramm, NDR & SWR mit Lesungen

© WDR/privat

Die öffentlich-rechtlichen Sender weiten ihr Programmangebot für Kinder aus. Während der schulfreien Zeit setzt der WDR ab sofort täglich drei Stunden lang auf ein moderiertes Programm für Grundschüler, NDR und SWR streamen täglich Lesungen.



20.03.2020 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 20.03.2020 - 15:42 Uhr

Nachdem das WDR Fernsehen schon seit einigen Tagen als Reaktion auf die Schulschließungen im Land die "Sendung mit der Maus" ins Vormittagsprogramm genommen hat, wird der Sender von der kommenden Woche an ein moderiertes Programm für Grundschüler ausstrahlen. Von Montag an gibt es an Werktagen zwischen 9 und 12 Uhr eine speziell zusammengestellte Sendestrecke zu sehen.

Die Moderation übernimmt André Gatzke, der bereits aus der "Sendung mit dem Elefanten" und der "Sendung mit der Maus zum Hören" bekannt ist, zusammen mit der Grundschullehrerin Pamela Fobbe. Sie wollen nicht nur durchs Programm führen, sondern die Schülerinnen und Schüler auch zum Mitmachen und Mitdenken animinieren. Innerhalb der drei Stunden gibt es neben der "Auslandsmaus" und der "Sendung mit der Maus" noch "Wissen macht Ah", "Planet Schule", Kannes Johannes" und "Kaiser! König! Karl!" zu sehen.

Auch NDR und SWR zeigen sich in diesen Tagen kreativ und starten jetzt gemeinsam mit Kinderbuchautorinnen und -autoren sowie ihren Verlagen die Aktion "live gelesen mit...".Aus ihren privaten Wohnzimmern lesen Autorinnen und Autoren wie unter anderem Kirsten Boie, Cornelia Funke, Margit Auer, Isabel Abedi, Andreas Steinhöfel, Franziska Biermann und Antje von Stemm eine Stunde lang aus ihren Büchern für Kinder im Alter ab fünf Jahren vor.

Los geht es ab dem kommenden Montag um 16:00 Uhr live auf NDR.de/mikado und SWR-Kindernetz. Durch den Stream führt die Tigerenten-Club Moderatorin Muschda Sherzada, nach der Lesung können die Kinder zudem Fragen an die Autoren stellen. Im Anschluss stehen die Lesestunden on demand zur Verfügung, unter anderem über den SWR-Kindernetz-Podcast. Das NDR-Kinderradio "Mikado" sendet Ausschnitte in seinem Sonderprogramm auf NDR Info Digital.

Teilen