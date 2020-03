Lisa, Lena & Köppen vergeben Kids' Choice Awards trotzdem

© Nickelodeon

Auch die diesjährigen Kids' Choice Awards von Nickelodeon bleiben nicht von der Corona-Pandemie verschont. Komplett ausfallen sollen sie allerdings nicht. Anstelle der Verleihung im Europapark hat sich der Sender nun für eine Online-Variante entschieden, die auch im TV läuft.



20.03.2020 - 16:37 Uhr von Kevin Hennings 20.03.2020 - 16:37 Uhr

Wie DWDL.de bereits vor Kurzem berichtet hat, musste Nickelodeon die Party und Verleihung der diesjährigen "Kids' Choice Awards" für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die am 9. April im Europapark in Rust stattfinden sollte, absagen. Dabei bleibt es auch, jedoch haben sich die Verantwortlichen zwischenzeitlich um eine Alternative bemüht. Das Moderatorenteam, bestehend aus den Influencern Lisa & Lena sowie Jan Köppen, werden die Preisvergabe und Performances am Sonntag, dem 12. April per Videoübertragung aus den Wohnzimmern der Stars heraus moderieren. Zu sehen sein wird das Ganze über YouTube, Instagram und im klassischen Fernsehen.

Das wird man sich ähnlich vorstellen können wie bei den spontan zusammengeschraubten Produktionen vergangener Tage von Late-Night-Hosts wie Trevor Noah oder dem Instagram-Konzert von John Legend. Bevor die Verleihung stattfindet, werden die Kids und Jugendlichen zu Hause zunächst vom 24. März bis zum 11. April darauf eingestimmt. Auch hier sind Lisa & Lena vertreten, ebenso wie Freshtorge und Julia Beautx. Musiker Fargo und der "Spotlight"-Cast präsentieren außerdem den neuen "Spotlight"-Soundtrack.

"Nicht nur wir, auch unsere Zuschauer haben sich so sehr auf die diesjährigen Kids‘ Choice Awards gefreut", sagt Steffen Kottkamp, Brand Director Kids & Family bei ViacomCBS Networks GSA. "Gleiches gilt für alle Künstler und Nominierten. Wir machen das Beste aus der Situation und feiern #ZusammenZuhause. Damit erfüllen wir den Wunsch der Nick-Fans und zeigen, dass das Leben trotz der schwierigen Situation weitergeht."

Der Sender Nick startet zu Beginn der kommenden Woche außerdem ein Sonderprogramm unter dem Namen "Zusammen Zuhause" mit seiner Serie "Spotlight". Die Zuschauer können den Cast den ganzen Tag über begleiten und sehen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Stundenplan mit allerlei Aktivitäten bestreiten - von Choreos lernen, über Songs üben bis hin zu DIY-Prank-Ideen und Mittagspause-Rezepten.

