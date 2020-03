"Küchenschlacht" setzt vorerst auf Specials mit Profis

© ZDF/Brand New Media

Kein Studio-Publikum und auch keine Normalos am Herd: In den nächsten Wochen wird das ZDF vermehrt Spezial-Folgen seiner "Küchenschlacht" am Nachmittag ausstrahlen. Darin treten wöchentlich drei Profiköche gegeneinander an.



20.03.2020 - 18:28 Uhr von Alexander Krei 20.03.2020 - 18:28 Uhr

Das ZDF wird in den kommenden fünf Wochen besondere Folgen der "Küchenschlacht" ausstrahlen, die aktuell - ohne Studio-Publikum - in Hamburg von den Fernsehmachern aufgezeichnet werden. Anstelle normaler Kandidaten lässt der Sender vorerst in jeder Woche drei Profi-Köche gegeneinander antreten. Diese sollen "mit genügend Abstand untereinander" am Herd stehen, erklärte ein ZDF-Sprecher gegenüber DWDL.de.

Wie bei anderen Spezialwochen mit ehemaligen Kandidaten, gibt es am Ende der Woche einen Gewinn in Form einer Spende für einen guten Zweck. Mit den besonderen Folgen reagiert das ZDF auch auf die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus. Die ursprünglich für diesen Zeitraum geplanten Folgen sollen nach derzeitigen Planungen ab Anfang Mai zu sehen sein.

In der ersten der beiden kurzfristig eingeplanten Spezialwochen, die ab dem kommenden Montag laufen werden, lädt Cornelia Poletto die Sterneköche Christoph Rüffer, Karlheinz Hauser und Thomas Martin zur Koch-Challenge. Juror der Woche ist Nelson Müller. Eine Woche später moderiert Nelson Müller, während Poletto moderiert. Rüffer, Hauser und Martin werden erneut kochen.

Die vier Ausgaben der Kar-Woche mit Alfons Schuhbeck wurden bereits im Februar unter noch normalen Umständen aufgezeichnet, genauso wie die vier Ausgaben der Osterwoche mit Alexander Kumptner. Für die Woche ab dem 20. April sollen zudem weitere Spezialfolgen aufgezeichnet werden. Hier bittet Johann Lafer Björn Freitag, Nelson Müller und Mario Kotaska zum Dreikampf. Juror der Woche ist Christoph Rüffer.

ZDF ändert auch sein Film-Programm

Programmänderungen nimmt das ZDF unterdessen auch bei seinem Fernsehfilm der Woche vor: Anstelle von Erstausstrahlungen wird der Sender in den kommenden beiden Wochen am Montagabend lediglich Wiederholungen ausstrahlen. Am nächsten Montag läuft um 20:15 Uhr Der Krimi "Nord Nord Mord - Sievers und die Frau" im Zug, eine Woche später folgt die Komödie "Extraklasse". "Ein Dorf wehrt sich" und "Die Spur der Mörder" sollen zu einem anderen Zeitpunkt gesendet werden.

