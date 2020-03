Arte streicht Nachrichten wegen mehrerer Corona-Fälle

© ARTE

Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team des "Arte Journals" wird Arte am Wochenende kurzerhand auf seine TV-Nachrichten verzichten und durch Reportagen ersetzen. Am Montag soll die Sendung wieder wie gewohnt zu sehen sein.



Um die Berichterstattung rund um die Corona-Krise hochhalten zu können, haben mehrere Dritte Programme bereits angekündigt, in den nächsten Wochen vereinzelt auf Regelsendungen verzichten zu wollen. Eher unfreiwillig sieht sich Arte nun dazu gezwungen, die Schlagzahl seines täglichen Nachrichtenmagazins zu reduzieren.

Infolge mehrerer Covid-19-Fälle im Team des "Arte Journals" wird der Kultursender auf die beiden Ausgaben am kommenden Wochenende verzichten. Die Sendung wird in der Arte-Zentrale in Straßburg hergestellt. Straßburg ist die Hauptstadt der Region Grand Est, die von der Corona-Pandemie schwer betroffen ist.

Anstelle des "Arte Journals" sendet Arte am Samstag um 19:10 Uhr die Reportage "Argentinien: Gletscher in Gefahr", einen Tag später steht "Argentinien: Neue Gegner des Glyphosat" auf dem Programm. Die aktuelle Berichterstattung soll online bei arte.tv aufrechterhalten werden.

