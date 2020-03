Erneute Sondersendung mit Illner, "Mirage" muss warten

© ZDF/Jule Roehr

Am Sonntagabend wird Maybrit Illner mit einer weiteren Sondersendung ihres ZDF-Talks zu sehen sein. Im Vorfeld verlängert der Sender das "heute-journal", zudem muss die neue Serie "Mirage - Gefährliche Lügen" vorerst auf die Ausstrahlung warten.



In der Corona-Krise geht Maybrit Illner mit ihrer ZDF-Talkshow so oft auf Sendung wie noch nie: Nachdem der Sender neben der regulären Donnerstags-Ausgabe bereits am vergangenen Dienstag eine Sondersendung ins Programm nahm, wird Illner auch am Sonntagabend wieder im Rahmen eines Corona-Specials die Fragen stellen. Zu sehen gibt es "Maybrit Illner" um 22:35 Uhr.





Die Sendung überschneidet sich damit um einige Minuten mit der ARD-Talkshow "Anne Will". Während Will unter anderem Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und den Kanzleramtschef Helge Braun begrüßt, spricht Illner unter anderem mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Aus der Corona-Quarantäne ist außerdem Moderator Johannes B. Kerner zugeschaltet.

Im Anschluss an die "heute"-Nachrichten wird das ZDF um 19:15 Uhr bereits anstelle von "Berlin direkt" ein "ZDFspezial" mit Theo Koll ins Programm nehmen. "Terra X" und der "Herzkino"-Film "Inga Lindström: Liebe verjährt nicht" beginnen jeweils zehn Minuten später als bisher. Das "heute-journal" startet im Gegenzug um 21:55 Uhr und wird zudem auf eine Sendezeit von 40 Minuten verlängert.

Der eigentlich für den späten Sonntagabend geplante Serien-Neustart "Mirage - Gefährliche Lügen" wird vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Für den kommenden Sonntag hat das ZDF schon mal eine Wiederholung von "Inspector Barnaby" angekündigt. Im Zuge der Corona-Krise spart sich der Sender zudem in den beiden Wochen die Film-Premieren am Montagabend und zeigt stattdessen Wiederholungen.

"Wir passen unser Programm täglich an die Ereignislage an", heißt es dazu auf DWDL.de-Nachfrage vielsagend aus Mainz. Gut möglich, dass das ZDF mit seinen Erstausstrahlungen etwas haushalten will, weil die Produktion vieler Projekte aktuell nicht aufrechterhalten werden kann.

