Harald Lesch und "Die Anstalt" tauschen ihre Sendeplätze

Am Dienstagabend wird Harald Lesch mit seiner verlängerten Ausgabe seiner ZDF-Sendung zu sehen sein - und zwar auf einem früheren Sendeplatz als ursprünglich geplant. Die Kabarettshow "Die Anstalt" läuft im Gegenzug später.



23.03.2020 - 13:43 Uhr von Alexander Krei 23.03.2020 - 13:43 Uhr

Die Corona-Krise zieht weitere Programmänderungen nach sich. So hat das ZDF jetzt angekündigt, die ursprünglich für den späten Dienstagabend geplante Ausgabe des Wissenschaftsmagazins "Leschs Kosmos" vorzuziehen. Die Sendung mit Harald Lesch läuft nun schon um 22:15 Uhr und damit im Anschluss an das "heute-journal". Gleichzeitig wird die Sendezeit um eine Viertelstunde auf 45 Minuten verlängert.

Thematisch wird sich "Leschs Kosmos" mit dem Coronavirus befassen und die Frage beantworten, was die Wissenschaft sagt. Das Magazin will aufzeigen, welche Entwicklungen das neue Coronavirus noch nehmen wird, was wir daraus für künftige neu entstehende Erreger lernen können und inwieweit wir für die Zukunft gerüstet sind.

Die eigentlich für 22:15 Uhr geplante Kabarettshow "Die Anstalt" läuft im Gegenzug erst um 23:00 Uhr. Die von Max Uthoff und Claus von Wagner präsentierte Sendung wird diesmal auf Studio-Publikum verzichten. Als Gäste sind Idil Baydar, Abdelkarim und Fatih Cevikkollu mit dabei. "Markus Lanz" geht indes mit seiner Talkshow um 23:45 Uhr auf Sendung und damit 15 Minuten später als ursprünglich geplant.

Für den Montagabend hat das ZDF derweil wieder ein "ZDFspezial" angekündigt. Um 19:25 Uhr präsentiert Marcus Niehaves eine 50-minütige Sondersendung, die anstelle des Wirtschaftsmagazins "Wiso" zu sehen ist.

