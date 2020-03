"Bauer sucht Frau International" läuft gegen den "Tatort"

© TVNow/Benno Kraehahn

Weil die Quoten von "Bauer sucht Frau International" im Sommer gut ausfielen, wird RTL mutig und programmiert die zweite Staffel demnächst sonntags - die Kuppelshow läuft damit gegen den "Tatort". Samstags kehren Gottschalk, Jauch und Schöneberger zurück.



24.03.2020 - 16:19 Uhr von Alexander Krei 24.03.2020 - 16:19 Uhr

Mit im Schnitt fast 15 Prozent Marktanteil erwies sich "Bauer sucht Frau International" im vergangenen Jahr für RTL als schöner Erfolg während der Sommermonate - zeitweise schalteten trotz des guten Wetters mehr als vier Millionen Zuschauer ein. Nun winkt dem Format, das ebenso wie das Original von Inka Bause präsentiert wird, überraschend eine Beförderung.

Nicht nur, dass es die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau International" bereits ab April zu sehen gibt: RTL schickt das von UFA Show & Factual produzierte Format auch noch auf dem hart umkämpften Sendeplatz am Sonntag um 20:15 Uhr ins Rennen. Die Kuppelshow muss sich damit unter anderem gegen den "Tatort" behaupten - ein mutiges Unterfangen.

Die neue Staffel, deren Ausstrahlung ab dem 19. April beginnt, umfasst sechs Folgen und damit noch eine mehr als die erste. Im Anschluss wiederholt RTL noch einmal das neue Format "Llambis Tanzduell", das seine Premiere zuvor um 19:05 Uhr feiern wird (DWDL.de berichtete). Auch hiervon wurden zunächst sechs Folgen produziert.

Einen Tag zuvor ist derweil ein Wiedersehen mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" geplant: Drei neue Folgen der von Thorsten Schorn präsentierten Gottschalk-Jauch-Schöneberger-Show laufen samstags um 20:15 Uhr und lösen damit "Deutschland sucht den Superstar" ab. Ob die Sendung zu diesem Zeitpunkt wieder vor Studio-Publikum entstehen darf, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen.

Und dann ist da auch noch eine weitere Kuppelshow, die RTL im April ins Programm nehmen wird: Zwei Folgen von "Are You The One?" mit Jan Köppen laufen ab dem 21. April dienstags um 23:15 Uhr nach "Temptation Island". Eigentlich ist die Sendung, hinter der RTL Studios steht, für TVNow produziert worden, wo eine Woche zuvor die ersten von insgesamt 20 Folgen an den Start gehen werden (DWDL.de berichtete).

