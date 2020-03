Sky schickt Matze Knop bis Ende April täglich auf Sendung

© imago images / Lumma Foto

Nachdem unter anderem bereits RTL und Sat.1 wegen des Coronavirus tägliche Live-Sendungen mit Entertainern ins Programm genommen haben, zieht Sky nun nach. Dort darf ab Mittwoch Matze Knop täglich ran, er erhält aber nicht so viel Sendezeit wie seine Kollegen.



24.03.2020 - 16:41 Uhr von Timo Niemeier 24.03.2020 - 16:41 Uhr

Sky hat unter dem Titel "Matze Knops Home Office" eine neue, tägliche Comedy-Show mit Matze Knop angekündigt. Erstmals wird diese am kommenden Mittwoch, den 25. März zu sehen sein. In den nächsten Wochen will Sky die Sendung immer montags bis freitags um 17:30 Uhr bei Sky Sport News HD ausstrahlen. Anders als Luke Mockridge in Sat.1 und Oliver Pocher, Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei RTL bekommt Knop aber keine ganze Stunde Sendezeit spendiert, sondern darf 15 Minuten lang ran.

Knop befasst sich in der Sendung mit tagesaktuellen Meldungen zu Covid-19, die ihm auch von den Zuschauern eingesandt werden, und ordnet diese ein. Darüber hinaus spricht er via Skype, Facetime und ähnlichem mit Prominenten sowie normalen Menschen. Sky verspricht außerdem, dass Knop in der Sendung "Tipps gegen die Langeweile zu Hause" gibt.

Der Comedian sagt zu der spontan auf die Beine gestellten Show: "In diesen angespannten Zeiten ist es wichtig, sich die innere Leichtigkeit zu bewahren. Zum Glück habe ich ein positives Grundnaturell und hoffe, einen Teil davon an die Zuschauer weitergeben zu können. Ich freue mich sehr auf die Sendungen und die Interaktion mit meinem Publikum." Geplant von der Sendung sind vorerst 25 Ausgaben - bis Ende April bleibt das Format also im Programm.

Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Wir verbringen gerade alle viel Zeit zuhause. Um diese so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, möchten wir nicht nur unseren Kunden das neue Entertainmentformat von und mit Matze Knop präsentieren, sondern über den Free-TV Sender Sky Sport News HD allen Fernsehzuschauern." Produziert werden soll die Show im hauseigenem Studio von Knop, der Unterstützung seines Bruders Timo erhält. Produzenten sind die Gebrüder Knop, High Entertainment und B28.

