"DHDL": Vox macht Löwen-Talk, pausiert Staffel-Produktion

Das Corona-Virus sorgt bei "Die Höhle der Löwen" für weiteren Erfindergeist: Kommende Woche gibt es einen Talk mit den Löwen. Warum die reguläre Sendung nächsten Dienstag pausiert und der Dreh für den Herbst vorerst gestoppt ist...



25.03.2020 - 11:19 Uhr von Thomas Lückerath 25.03.2020 - 11:19 Uhr

Manch ein Fan von "Die Höhle der Löwen" war schon irritiert: Für kommenden Dienstag plant Vox mit "Hot oder Schrott" statt der Unternehmershow. Doch das ist eine einmalige Pause, die der Programmplanung aus einer Zeit geschuldet war, als es noch Live-Sport gab: Da hätte Schwester-Sender RTL kommenden Dienstag ein Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft übertragen. Dem wollte man aus dem Wege gehen.



Auch wenn das Fußballspiel nicht mehr stattfindet, ist "Die Höhle der Löwen" mit seinen umfangreichen Händlerkooperationen an die geplante Ausstrahlung gebunden und pausiert daher, erklärt Sendersprecherin Julia Kikillis auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Doch ganz auf die Löwen verzichten müssen Fans der Show nicht: Kommende Woche Mittwoch, am 1. April, nimmt Vox "Die Höhle der Löwen - der Talk" ins Programm. Das Special läuft im Anschluss an "Live aus der Forster Straße" um 22.15 Uhr. In der Sendung kämpfen die Unternehmer ausnahmsweise nicht gegeneinander, sondern Seite an Seite und beantworten nach Vox-Angaben "brennende Fragen dieser Zeit".Im Studio im Einsatz: DHDL-Moderator Amiaz Habtu sowie Tanit Koch, Geschäftsführerin von ntv und zugleich Chefredakteurin Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Löwen werden in Form einer Videokonferenz von ihren Heimatorten in die Diskussion zugeschaltet. Zuschauerinnen und Zuschauer können vorab bereits Fragen einschicken, egal ob zu wirtschaftlichen Belangen oder anderen Themen.Darüber hinaus jedoch wird die Produktion der kommenden Herbst-Staffel mit Neu-Löwe Nico Rosberg vorerst verschoben. "In Anbetracht der neuesten Entwicklungen seit dem Wochenende und der Anforderungen dieser Produktion haben wir gemeinsam mit der Produktionsfirma Sony und unseren Löwen entschieden, die noch anstehenden Drehtage für die Herbststaffel zu verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim ganzen Team und hoffen, dass alle auch weiterhin gesund bleiben", erklärt der Sender gegenüber DWDL.de.