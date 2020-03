SWR: Andy Borg erfüllt am Samstag live Musikwünsche

© SWR/Andreas Braun/mediensegel.de

Auch Andy Borg und der SWR möchten ihren Teil dazu beitragen, etwas von der aktuellen Situation abzulenken. Deswegen wird der Moderator am kommenden Samstag zwei Stunden lang live Musikwünsche seiner Zuschauer erfüllen.



26.03.2020 - 11:45 Uhr von Kevin Hennings 26.03.2020 - 11:45 Uhr

In Zeiten wie diesen, in denen der Großteil der Gesellschaft die Hauptaufgabe "zu Hause bleiben" verschrieben bekommt, tut ein bisschen Abwechslung durch Unterhaltung gut. Auch Sänger Andy Borg ist dieser Meinung. Deshalb wird er am kommenden Samstag ab 20:15 Uhr zwei Stunden im SWR Fernsehen live auf Sendung gehen, um die Musikwünsche seiner Zuschauer zu erfüllen.

Man könne auch anrufen und E-Mails schreiben, wie er in einer Videobotschaft verrät. Doch wie genau die Show in wenigen Tagen aussieht, wisse er auch noch gar nicht. Das ändert nichts an der Intention der spontan auf die Beine gestellten Aktion: Gemeinsam Zeit zu verbringen. Ab sofort können über die Mailadresse wirhaltenzusammen@swr.de Musikwünsche eingesandt werden. "Für Menschen, die vielleicht einsam sind oder für die, die helfen, das Leben aktuell ein bisschen besser zu machen", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Lieder sollen in der Sendung nicht nur von Andy Borg, sondern auch anderen Stars aus der Welt von Volksmusik und Schlager gesungen werden. Sie werden sich über die Skype-Konferenz aus ihren heimischen Wohnzimmern dazuschalten. Borg möchte darüber hinaus Grüße an Menschen übermitteln, die sich gerade nicht persönlich sehen und in die Arme schließen können.

"Es ändert sich gerade so viel in unserem Leben", findet der Moderator. "Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auch aus der Ferne füreinander da sind. Ich freue mich darauf, in dieser besonderen Sendung mit Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen Musik mit den Menschen teilen und Wünsche erfüllen zu dürfen. Damit zeigen wir: 'Wir halten zusammen!'"

