Auch Podcast mit Winterscheidt und Ripke kommt ins TV

Neben "Baywatch Berlin" wird ProSieben nun auch noch den Podcast mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke ins Fernsehen holen. Seine TV-Premiere feiert "Alle Wege führen nach Ruhm" bereits in der kommenden Woche nach "The Masked Singer".



26.03.2020 - 12:05 Uhr von Alexander Krei 26.03.2020 - 12:05 Uhr

ProSieben ist auf den Geschmack gekommen und wird nicht nur den Podcast "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf ins Fernsehen holen, sondern auch "Alle Wegen führen nach Ruhm". Dabei handelt es sich um den Podcast, den Joko Winterscheidt bereits seit September 2017 zusammen mit dem Fotografen Paul Ripke auf die Beine stellt.

Seine Fernsehpremiere feiert der Podcast, der sich als "Karrierepodcast für Berufsjugendliche" versteht, bereits in der kommenden Woche auf einem recht prominenten Sendeplatz: ProSieben zeigt "Alle Wege führen nach Ruhm" am Dienstag um 23:35 Uhr und damit im Anschluss an das "red"-Special zu "The Masked Singer"

Die Idee zu dem Podcast entstand aus vertraulichen Telefongesprächen zwischen Winterscheidt und Ripke. Vermarktung und Vertrieb erfolgt über die Starwatch Podcast Factory, dem Podcast-Label von ProSiebenSat.1.

Die erste TV-Ausgabe von "Baywatch Berlin" wird unterdessen schon an diesem Donnerstag um 23:30 Uhr den Weg zu ProSieben finden. Klaas Heufer-Umlauf spricht darin mit seinem Redaktionsleiter Jakob Lundt sowie Thomas Schmitt, dem Geschäftsführer von Florida Entertainment, über die großen und kleinen Themen des Alltags.

