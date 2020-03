Kabel Eins startet tägliche Kochshow mit Rosin & Co.

© ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Wer schon immer wissen wollte, wie es bei Frank Rosin und anderen Spitzenköchen zuhause aussieht, kann dies bald erfahren. Schon Montag zeigt Kabel Eins eine tägliche Kochshow am Vorabend. Auch "Achtung Kontrolle" reagiert auf die Corona-Krise.



26.03.2020 - 12:22 Uhr von Alexander Krei 26.03.2020 - 12:22 Uhr

Auch Kabel Eins reagiert auf die aktuelle Situation und hat jetzt eine kurzfristige Programmänderung angekündigt. Von der kommenden Woche an zeigt der Sender montags bis freitags um 18:55 Uhr eine neue Kochshow. Unter dem Titel "Wir kochen zusammen! Zuhause beim Spitzenkoch" laden Frank Rosin, Mike Süsser, Sebastian Lege, Alexander Herrmann, Mario Kotaska und Björn Freitag die Zuschauer zu sich zu Hause an den Herd ein - natürlich im übertragenen Sinne. Produziert wird die Sendung von Redseven Entertainment.





"In diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle mit unseren Familien zuhause bleiben, ist gesundes, leckeres Kochen ein Thema für alle", sagt Frank Rosin. "Deswegen sorgen meine Kollegen und ich ab jetzt dafür, dass auch während der Krise bei jedem etwas Gutes und frisch Gekochtes auf den Tisch kommt. Denn gutes Essen macht gute Laune - und die ist jetzt noch wichtiger als jemals zuvor."

Gekocht wird in Echtzeit: Während der ungeschnittenen Kochstunde wollen die Köche nicht nur einen Blick in ihre private Küche gewähren, sondern sprechen auch über persönliche Herausforderungen in Zeiten von Corona. Auf die Ordnungshüter-Geschichten müssen die Zuschauer von Kabel Eins jedoch nicht verzichten: "Achtung Kontrolle aktuell" will künftig in einem täglichen Spezial ab 19:55 Uhr zeigen, was Ordnungshüter, medizinisches Personal und viele andere Helfer in diesen Tagen leisten.

"Kabel Eins ist nah am Alltag der Menschen – auch in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen", so das Signal von Senderchef Marc Rasmus. "Für alle Zuschauer, denen langsam die Ideen fürs Abendessen ausgehen, schaffen wir Abhilfe und schalten in die privaten Küchen unserer Spitzenköche. Authentisch, ungeschnitten und voller hilfreicher Tipps - so wie es unsere Zuschauer schätzen. Mit ‚Abenteuer Leben täglich‘ aus dem Wohnzimmer, 'Wir kochen zusammen!' aus der Küche und 'Achtung Kontrolle aktuell' haben wir unser Vorabendprogramm auf die geänderten Produktionsbedingungen und Zuschauerbedürfnisse ideal abgestimmt."

