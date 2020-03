Bericht: Ex-RTL-Chefredakteur Hans Mahr berät "Bild TV"

© Axel Springer Verlag

Julian Reichelt holt sich für sein TV-Projekt einem Bericht von Kai-Hinrich Renner in der "Berliner Zeitung" zufolge eine Reihe von Beratern mit langer TV-Erfahrung an Bord. Dazu gehört demnach auch der Hans Mahr, einst Chefredakteur von RTL.



27.03.2020 - 11:15 Uhr von Uwe Mantel 27.03.2020 - 11:15 Uhr

Auch wenn "Bild" bei seinen TV-Ambitionen vieles anders machen will als klassische Fernsehsender, holt man sich offenbar Expertise aus der klassischen TV-Welt an Bord. Kai-Hinrich Renner berichtet in seiner inzwischen bei der "Berliner Zeitung" beheimateten Medienkolumne nun jedenfalls, dass man eine Hand voll zumeist ältere Berater an Bord geholt habe.

Dem Bericht zufolge soll unter anderem Hans Mahr dazu gehören, der viele Jahre lang unter anderem als Chefredakteur für RTL tätig gewesen war. Ebenfalls beratend mit an Bord sei der bekannte Regisseur Volker Weicker. Springer wollte sich zu den Personalspekulationen nicht im Detail äußern, dementierte aber zumindest, dass Hans Mahr wie im Renner-Bericht behauptet operativ ins Geschäft eingreifen würde. Die Berater von "Bild Digital Live" seien generell nicht operativ tätig.

Unterdessen hat "Bild" angekündigt, das Format "Corona Klartext" mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach nun in Serie zu schicken und Montags bis Freitags um 18:30 Uhr zu zeigen. Ob die anerkannten Nicht-Experten in Sachen Corona und Polit-Rentner wirklich tagtäglich so viel erhellendes zur Sachlage beizutragen haben, bleibt aber freilich fraglich.

