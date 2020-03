Telekom startet linearen TV-Sender in der Corona-Krise

© Telekom

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Angebot bei MagentaTV um einen temporären Fernsehsender, der Unterhaltung während der Corona-Krise liefern soll. Zu empfangen ist #Dabei, so der Name, auch kostenlos über die Website von MagentaTV.



Während viele Sender derzeit Sondersendungen auf die Beine stellen, bringt die Deutsche Telekom sogar einen komplett neuen linearen Fernsehsender an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, wird am Sonntag ein TV-Kanal namens #Dabei den Betrieb aufnehmen. Dieser soll frei empfangbar über magentatv.de zu sehen sein, Kunden von MagentaTV haben darüber hinaus Zugriff auf On-Demand-Inhalte.





Vorerst soll #Dabei für zwei Monate auf Sendung gehen. Veranstaltet wird der Kanal, der sich nach Angaben der Telekom als "partnerschaftliche Hilfestellung und Ratgeber in der aktuellen Situation" versteht, vom Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv. Der Sender will Tipps und Tricks, aber auch "ansprechende Unterhaltung für die Zeit in den heimischen vier Wänden" bieten, heißt es.

Das Programm teilt sich dabei in verschiedene Themenblöcke auf. Im Bereich "Fit & Gesund" geht es um Themen wie Training, Ernährung, Yoga und Meditation, daneben sollen in den Bereichen "Show" und "Entertainment" aber auch Comedys, Konzerte, Filme, Serien und Sport ausgestrahlt werden, darunter die deutsch-französische Comedyserie "Deutsch-les-Landes" und "Spongebob".

Das Angebot "Kids@home" richtet sich an Familien und gibt Informationen zum Lernen im digitalen Zeitalter sowie Ideen für das gemeinsame Spielen. Bei "Talk&News mit Florian Ambrosius" sollen Gespräche mit Prominenten und anderen interessanten Menschen gezeigt werden. Der Block "Geist&Seele" umfasst darüber hinaus Gottesdienste und klassische Musik.

