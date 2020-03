Sky schickt Wontorra ab Sonntag wieder auf Sendung

© Sky

Seit Beginn der Saison begibt sich Jörg Wontorra für Sky eigentlich auf Tour zu Verantwortlichen der Fußballvereine. Weil das gerade nicht geht, wird der Talk nun auf Videoschalten umgestellt. Zudem erfolgt die Ausstrahlung wieder im Free-TV.



27.03.2020 - 14:04 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 14:04 Uhr

Sportsender müssen sich in diesen Wochen flexibel in der Programmgestaltung zeigen. Das gilt auch für den Sportnachrichtensender Sky Sport News HD, der gerade erst eine tägliche Live-Show mit dem Comedian Matze Knop ins Programm genommen hat (DWDL.de berichtete). An diesem Wochenende meldet sich nach kurzer Pause nun auch Jörg Wontorra zurück.

In den kommenden Wochen wird er allerdings nicht mehr "On Tour" sein, sondern in "Wontorra - Allein zu Hause" Gäste aus der Fußballwelt per Schalte zum Gespräch begrüßen. Den Auftakt macht Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Das Interview wird am Sonntag um 10:45 Uhr bei Sky Sport News HD ausgestrahlt - Wontorras Talk ist damit also wieder im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen. Wiederholungen sind für Montag 19:00 Uhr und 23:00 Uhr geplant.

Abseits davon setzt Sky im Sportbereich vor allem auf Highlights. Unter dem Titel "Stars der Bundesliga" beschäftigt sich Sky Sport Bundesliga 2 am Samstag ab 15:30 Uhr mit Robert Lewandowski und Kai Havertz. Das restliche Wochenende besteht ab Samstagmorgen aus der "Bundesliga Collection", die sich den besten Spielen, großen Persönlichkeiten und Kuriositäten der Bundesliga-Geschichte widmet.

Bei Sky Sport 2 HD dreht sich am Wochenende alles um die großen Finals und spektakulären Entscheidungen der vergangenen Jahre. Von Montag bis Freitag gibt's spezielle Thementage. So dreht sich beispielsweise am Montag in "David schlägt Goliath" alles um große Pokal-Sensationen.



