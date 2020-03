Ad Alliance plant "Corona-Werbeinseln" bei RTL und Vox

© MG RTL D

Auch wenn es keine leichten Zeiten für die TV-Vermarkter sein dürfte, gibt sich die Ad Alliance kreativ. Fortan werden bei RTL und Vox sogenannte "Corona-Werbeinseln" angeboten, in denen Kunden ihre Botschaften unterbringen können.



27.03.2020 - 14:38 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 14:38 Uhr

In einer Zeit, in der die meisten Geschäfte geschlossen haben, dürften die Ausgaben für Werbung spürbar zurückgehen. Die Ad Alliance der Mediengruppe RTL Deutschland zeigt sich beim Schaffen passender Werbeumfelder jedoch kreativ. "Jetzt ist nicht die Zeit, von der Bildfläche zu verschwinden, sondern seine Kommunikationsstrategie für unsere Gesellschaft anzupassen", erklärte der Vermarkter am Freitag und stellte neue Werbemöglichkeiten vor.

Ab sofort können interessierte Werbekunden verschiedene im Design der Initiative "Gemeinsam gegen Corona" entwickelte Werbemöglichkeiten nutzen. Diese stehen im TV, via In-Stream oder In-Page, in Print sowie im Audio-Bereich und über Social-Media zur Verfügung. Werbungtreibende sollen somit die Möglichkeit bekommen, ihre Botschaften mit den Konsumenten zu teilen und Flagge zu zeigen. Grundsätzlich sei jede Aussage über jeden Kanal denkbar, "solange sie zur Gemeinschafts-Idee der Initiative passt", wie es heißt.

Der Startschuss zur Aktion fällt am kommenden Samstag bei "Deutschland sucht den Superstar". Ein "Gemeinsam gegen Corona"-Introbild wird den Werbeblock einläuten und die nachfolgenden TV-Spots werden dann mit entsprechend gebrandeten Rahmen versehen, in dem die Zuschauer Hinweise erhalten, wie sich die Ausbreitung des Virus eindämmen lässt. Weitere Werbeinseln bei RTL und Vox sind bereits geplant. Darüber hinaus plant die Ad Alliance spezielle "Corona-Werbeinseln", die nahezu mono-thematisch anmuten.

"In diesen Tagen ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft enorm wichtig, denn nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen", so Frank Vogel, CMO der Ad Alliance, "und genau darauf baut unsere Kampagne auf. Gemeinsam mit unseren Werbepartner können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern wichtige Botschaften mit auf den Weg geben, die momentan von essenzieller Bedeutung sind."

Teilen