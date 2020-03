Quentell erweitert die Sony Pictures-Geschäftsführung

© Uwe Vogt

Aufsteiger: Chefin Astrid Quentell hat ihren langjährigen Chef des Bereichs Business & Legal Affairs, Mirek Nitsch, jetzt auch in die Geschäftsführung der Kölner Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion berufen.



27.03.2020 - 14:23 Uhr von Thomas Lückerath 27.03.2020 - 14:23 Uhr

Die Freude über die Beförderung wird kurz ausgefallen sein: Kurz bevor die Corona-Krise auch die deutsche Produktionslandschaft erfasst hat und Sony Pictures derzeit u.a. die Produktion der neuen Staffel "Die Höhle der Löwen" unterbrechen musste, hatte Geschäftsführerin Astrid Quentell die Führung des Unternehmens um einen langjährigen Kollegen erweitert.

Mirek Nitsch (Foto) ist seit 2012 für Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion in Köln tätig, zunächst als Berater, seit 2013 dann als Verantwortlicher für den Bereich Business & Legal Affairs. Vor seinem Wechsel zu Sony arbeitet er elf Jahre für die Kölner Produktionsfirma Zeitsprung Pictures, u.a. als ihr Justiziar. Über die neue Aufgabe sagt er: "Ich freue mich sehr, unsere großartige Zusammenarbeit im immer komplexer werdenden Fernsehgeschäft in neuer Funktion fortzuführen und noch enger zusammenzurücken."





"Mirek und ich arbeiten ja schon seit vielen Jahren Seite an Seite und es ist längt überfällig, ihn in die neue Position zu befördern", erklärt Astrid Quentell im Gespräch mit DWDL.de und lobt seine sachliche Kompetenz und Weitsicht, strategisches Gespür, Business-Knowhow und seine Sozial- und Teamkompetenz. Quentell: "Das zeigt sich ja alleine schon dadurch, dass er in diesen sehr besonderen und herausfordernden Zeiten gerne bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen." Und sie ergänzt lachend: "Ist ein bisschen so wie Ehe – work hubby and wife finally got married."

