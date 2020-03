"Sportschau" zeigt Fußball-Klassiker statt Bundesliga

© ARD

Weil die Bundesliga bis mindestens Ende April pausiert, reagiert die ARD jetzt mit der Ausstrahlung von Fußball-Klassikern am Samstag. Den Anfang macht ein Highlight der EM 2016, in den kommenden Wochen folgen mehrere legendäre Pokalspiele.



27.03.2020 - 15:54 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 15:54 Uhr

Ohne Sportveranstaltungen gibt es in der "Sportschau" derzeit nicht allzu viel zu berichten. Das ist auch der Grund, warum die Sendezeit des Klassikers in den kommenden Wochen kräftig zusammengestaucht wird. Gerade mal noch 20 Minuten Sendezeit verbleiben der Samstags-Ausgabe von dieser Woche an. Im Anschluss will man Fußball-Fans noch einmal echte Klassiker zeigen.

So gibt es an diesem Samstag ab 18:20 Uhr noch einmal den Viertelfinalkrimi zwischen Deutschland und Italien bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich zu sehen, der erst mit dem 18. Schuss im Elfmeterschießen entschieden wurde. In den kommenden Wochen folgen mehrere Pokalspiele, darunter die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Bayern München aus dem Jahr 2014 sowie das Pokal-Halbfinale von 2005, bei dem sich Schalke und Werder Bremen gegenüberstanden.

Sonntags wird die "Sportschau" dagegen vorerst auf Dokumentationen setzen. So läuft am Ostersonntag um 19:15 Uhr der Film "100 Jahre Kicker: Ein Sportmagazin schreibt Geschichte", eine Woche später geht es um 18:30 Uhr um die Frage "Wo sind die neuen Klopps?". Für den 26. April ist zu dieser Zeit die Doku "Uli Hoeneß - ein Leben für den FC Bayern München" zu sehen.

Das ZDF hält unterdessen an seinen Sport-Regelsendungen fest. So gibt es am Samstagabend um 23:00 Uhr wieder "Das aktuelle Sportstudio" zu sehen, am Sonntag folgt wie gehabt die "ZDF-Sportreportage".

