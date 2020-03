RTL drückt bei seinen "Nachtschwestern" auf die Bremse

© TVNOW/Ruprecht Stempell

Die zweite Staffel der RTL-Serie "Nachtschwestern" wird nun doch nicht mit Doppelfolgen starten. Die Entscheidung dürfte mit der Verschiebung der Fußball-EM zusammenhängen - nun kann der Sender die neuen Folgen bis Ende Juni strecken.



27.03.2020 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 27.03.2020 - 16:38 Uhr

Wie geplant wird RTL ab dem 28. April die zweite Staffel von "Nachtschwestern" an den Start bringen. Anders als ursprünglich geplant, setzt der Sender zu Beginn jedoch nicht auf Doppelfolgen. Ursprünglich hatte RTL angekündigt, in den ersten drei Wochen jeweils zwei Folgen seiner Serie zu zeigen - nun wird die Dosis auf nur eine Folge reduziert.

RTL kann die neue Staffel der Produktion von UFA Serial Drama damit bis Ende Juni strecken, was nun problemlos möglich ist, da der Sender durch die verschobene Europameisterschaft nicht Gefahr läuft, mit den quotenstarken Fußball-Krachern zu konkurrieren. Generell dürfte die Absage von EM und Olympischen Spielen die Programmplaner vor eine zusätzliche Herausforderung stellen.

Am Dienstagabend wird RTL unterdessen erst mal die Wiederholungs-Dosis erhöhen, denn im Anschluss an "Nachtschwestern" zeigt der Sender ab Ende April schlicht noch einmal die zweite Staffel seiner inzwischen abgesetzten Anwaltsserie "Jenny - echt gerecht". Am späten Abend folgen die Kuppelshows "Temptation Island" und "Are You The One?".

