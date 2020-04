DMAX nimmt Live-Talk mit Sendergesichtern ins Programm

© DMAX

In der Corona-Krise geht auch DMAX neue Wege und nimmt kurzfristig am morgigen Dienstag "DMAX Live" ins Programm. Darin sprechen Protagonisten verschiedener DMAX-Formate unter anderem über die aktuelle Situation.



30.03.2020 - 13:17 Uhr von Uwe Mantel 30.03.2020 - 13:17 Uhr

DMAX geht erstmals mit einer deutschen Eigenproduktion live auf Sendung - die Corona-Ausnahme-Situation macht's möglich. Am Dienstag um 21:15 Uhr zeigt der Männersender mit "DMAX Live" erstmals eine Talkshow, an der Protagonisten verschiedener DMAX-Formate teilnehmen werden. Mit dabei sind Sidney Hoffmann ("Sidneys Welt"), Karl Geiger ("Der Geiger – Boss of Big Blocks"), Klaus Borrmann ("Cash für Chrom") sowie Helge Thomsen und Jens Seltrecht ("Youngtimer Duell") - und da auch bei DMAX natürlich die Kontaktvermeidungsregeln eingehalten werden müssen, setzt man auch bei diesem Format auf eine Videokonferenz.

Moderiert wird die Sendung von Gerhard Leinauer. Eines der Themen ist natürlich die Corona-Krise. Da es sich allesamt um Unternehmer handelt, sprechen sie unter anderem darüber, wie sie mit der neuen Situation umgehen. Es soll aber auch um neue Projekte und andere gesellschaftliche Fragen gehen, die sie längerfristig beschäftigen. Auch Zuschauer können via Facebook oder Mail aber auch schon im Vorfeld oder während der Sendung Fragen einschicken, die dann durch Leinauer in der Sendung gestellt werden.

Produziert wird die Sendung von Plazamedia. Zunächst handelt es sich um eine Pilotfolge - klappt alles technisch und findet die "DMAX Live" sein Publikum, ist aber eine regelmäßige Ausstrahlung denkbar.

