ARD startet kurzfristig Live-Quiz per App mit Pilawa

© ARD/Uwe Ernst

Das Erste will Fans seiner Quiz-Schiene am Vorabend künftig im Anschluss auch in seine Quiz-App locken. Dort startet schon am heutigen Montag ein neues Live-Quiz mit Jörg Pilawa, bei dem's auch echtes Geld zu gewinnen gibt.



30.03.2020 - 14:01 Uhr von Uwe Mantel 30.03.2020 - 14:01 Uhr

Der große Hype um die Live-Quiz-Apps ist zwar schon wieder vorbei, nun bringt aber auch die ARD zum Corona-Zeitvertreib kurzfristig ein Live-Quiz an den Start, das sich werktäglich über die ARD-Quiz-App spielen lässt. Moderiert werden die jeweils rund 15-minütigen Ausgaben des "Zuhause-Quiz" von Jörg Pilawa. Auf Sendung geht er in der App montags bis donnerstag um 18:50 Uhr, freitags um 19:50 Uhr, also jeweils nach Ende der Quiz-Schiene im Vorabendprogramm des Ersten.

Pilawa stellt in den App-Shows den Mitspielern jeweils neun Fragen mit Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten. Die Mitspieler können echtes Geld gewinnen. Anders als man es von anderen Live-Quiz-Apps nach "HQ Trivia"-Art gewohnt ist, wird aber nicht ein Jackpot unter allen aufgeteilt, die alle neun Fragen richtig beantwortet haben, stattdessen werden unter diesen zehn Gewinner ausgelost, die jeweils 50 Euro erhalten. Darüber hinaus gibt's auch ein Wochenranking: Der oder die Erstplatzierte am Ende der Woche erhält dann 100 Euro. Über eine Kommentar-Funktion können Nutzer auch Nachrichten direkt in die Show einfließen lassen. Zunächst ist das "Zuhause-Quiz" auf zwei Wochen begrenzt.

Teilen