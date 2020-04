Johann Lafer gibt tägliche Corona-Kochtipps im ZDF

© ZDF/Ulrich Perrey

Das ZDF nimmt eine neue Show mit Johann Lafer ins Programm - und los geht's noch in dieser Woche. Bis Ostern will der Koch im Anschluss an "Volle Kanne" in fünf Folgen Tipps rund um das Kochen mit Grundzutaten liefern.



30.03.2020 - 17:36 Uhr von Alexander Krei 30.03.2020 - 17:36 Uhr

In der Corona-Krise setzt das ZDF nun auch auf Johann Lafer. Noch in dieser Woche nimmt der Mainzer Sender eine neue Kochshow ins Programm, in der das Thema "Kochen zu Hause" beleuchtet werden soll. Geplant sind zunächst fünf Folgen, die an diesem Freitag sowie in der kommenden Woche von Montag bis einschließlich Donnerstag um 10:30 Uhr zu sehen ist. "Lafer kocht", so der Titel, läuft damit direkt im Anschluss an "Volle Kanne".

Die Sendung soll zeigen, was sich am besten aus den verschiedensten Grundzutaten zubereitet lässt. Das ZDF verspricht "leichte, sehr zeitgemäße Unterhaltung mit viel Mehrwert" sowie einen "klaren Kochkurs, der sich den aktuellen Gegebenheiten anpasst - verbunden mit dem notwendigen Element, der 'Live-Schalte(n)'", wie es heißt. Produziert wird die Sendung, die auf dem Sendeplatz von "Notruf Hafenkante" läuft, von ZDF Digital.

Das ZDF ist derweil nicht der erste Sender, der in diesen Tagen eine tägliche Show rund ums Kochen ins Programm nimmt. Im NDR geht seit der vergangenen Woche bereits der TV-Koch Rainer Sass auf Sendung, um Tipps für schnelle Snacks zu liefern (DWDL.de berichtete).

