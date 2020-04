Corona statt Jubiläum: "Stern TV" streicht Geburtstagssause

© MG RTL D / Stefan Gregorowius / i&u TV

In dieser Woche wird "Stern TV" 30 Jahre alt, doch in Feierlaune ist man bei RTL derzeit wohl nicht. Anstelle einer unterhaltsamen Geburtstagsshow gibt's am Mittwoch daher ein weiteres Corona-Special zur besten Sendezeit zu sehen.



30.03.2020 - 18:00 Uhr von Alexander Krei 30.03.2020 - 18:00 Uhr

Eigentlich wollte RTL in dieser Woche das 30-jährige Jubiläum von "Stern TV" feiern. Doch die Geburtstagssause muss erst einmal warten. Eine Sondersendung wird es am Mittwochabend aber trotzdem wie geplant um 20:15 Uhr zu sehen geben - inhaltlich befasst sich das Live-Magazin mit Steffen Hallaschka dann jedoch mit der Corona-Krise.

So geht es unter anderem um die Frage, wie sich die Deutsche Bahn auf Corona einstellt und wie sie für desinfizierte Züge sorgt. Steffen Hallaschka spricht zudem mit dem Virologen Prof. Hendrik Streeck, dem Ehepaar Oliver und Amira Pocher und mit dem RTL-Reporter Christof Lang, der in Ischgl war, als sich dort das Virus ausbreitete.

Im Anschluss an die knapp dreistündige Sendung zeigt RTL um 23:00 Uhr die Fortsetzung seiner Dokumentation "Stunde Null - Wettlauf mit dem Virus", in der es darum geht, wie Corona besiegt werden kann. Der erste Teil hatte vor zwei Wochen mehr als 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Ursprünglich war geplant, über fast vier Stunden lang den 30. Geburtstag von "Stern TV" zu zelebrieren. Als Gast sollte Günther Jauch mit dabei sein, der das Magazin zwischen 1990 und 2011 moderiert hat.

