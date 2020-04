RTLzwei begleitet seine Sendergesichter in der Krise

© RTLzwei

Das Coronavirus hat auch großen Einfluss auf das Leben von bekannten Menschen. RTLzwei nimmt noch in dieser Woche eine Reportage ins Programm, in der man zeigt, wie einige der Sendergesichter in der Krise leben.



31.03.2020 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 31.03.2020 - 09:00 Uhr

RTLzwei wird am kommenden Donnerstag, den 2. April, eine Reportage ausstrahlen, in der es um prominente Sendergesichter in der Corona-Krise geht. "Corona-Zeit – Wie RTLzwei-Stars jetzt leben" wird ab 21:15 Uhr gezeigt. Mit dabei sind neben den Geissens, Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, den Wollnys und vielen weiteren Sendergesichtern auch die Menschen, die RTLzwei in seinen Sozialreportagen und Dokumentationen begleitet.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern auch eine außergewöhnliche Herangehensweise in der Produktion: Das Reportage-Special ist eine Gemeinschaftsproduktion von 13 Produktionsfirmen in Zusammenarbeit mit der CBC München - das gab es in der Geschichte von RTLzwei noch nie. Die Sendergesichter kommen in der Sendung zu Wort und sagen, wie sich ihr Leben auf einen Schlag verändert hat. Familie Wollny etwa lebt in der Nähe von Heinsberg, Familie Geiss steht in Saint-Tropez vor neuen Herausforderungen.

