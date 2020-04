Kids-Emmys: ZDF-Koproduktion "Zog" unter Gewinnern

© Emmy

Eigentlich hätten die International Emmy Kids Awards heute im Rahmen der MIPTV verliehen werden sollen. Nach deren Absage gab's die Bekanntgabe nun nur online. Beim britischen "Zog" war das ZDF als Koproduktionspartner an Bord.



31.03.2020 - 14:44 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2020 - 14:44 Uhr

Eine große Verleihung der International Emmy Kids Awards ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht möglich, Auszeichnungen gab's aber trotzdem. Statt am Rande der Fernsehmesse MIPTV in Cannes wurden die Preisträger nun online bekannt gegeben. Und die Emmy-Statuen gehen in diesem Jahr nach Australien, Belgien, Brasilien, Norwegen, Großbritannien und in die Niederlande. Trotzdem wird auch in Mainz gejubelt - dem beim ausgezeichneten Animationsprogramm "Zog", das eigentlich Großbritannien zugerechnet wird, war das ZDF als Koproduktionspartner der BBC mit an Bord. Zwei deutsche Produktionen gingen hingegen leer aus.

Dabei handelt es sich zum Einen um die "Animanimals", die von Studio Filmbildner für den Kika produziert wurden. In der Kategorie "Preschool" mussten sich die hierzulande bereits mit einem Grimmepreis prämierte Produktion "Bluey" aus Australien geschlagen geben. Die Miniserie "Der Krieg und ich" ("Kids of Courage") von Looksfilm, die in acht Folgen den Zweiten Weltkrieg aus Sicht von Kindern aus verschiedenen europäischen Ländern erzählte, musste in ihrer Kategorie "Jacqueline Wilson's Katy" aus Großbritannien den Vortritt lassen. Als beste Serie wurde die niederländische Produktion "De Regels van Floor" ausgezeichnet.



Im Folgenden alle Nominierten und Gewinner (gefettet) im Überblick:

Kids: Preschool

Animanimals

Studio Filmbilder/KiKA – Der Kinderkanal (ARD/ZDF) / SWR

Germany

Bluey

Ludo Studios

Australia

Petit

Pájaro/NonStop/Pakapaka/Señal Colombia

Chile

SuperWings Mission Teams – season three

FunnyFlux/Alpha/EBS

South Korea

Kids: Animation

Grizzy et les Lemmings – season two (Grizzy and the Lemmings)

Hari Productions

France

Irmão do Jorel – season three (Jorel’s Brother)

Copa Studio / Cartoon Network

Brazil

Lamput – season two

Cartoon Network/Vaibhav Studios

India

Zog

Magic Light Pictures

United Kingdom

Kids: Digital

Lik Meg (Like Me)

NRK Super

Norway

Malhação Ao Vivo (Young Hearts Live)

Globo

Brazil

MarcoPolo World School

MarcoPolo Learning Ltd.

United Kingdom

Ultra Nyt – season six (Ultra News)

DR

Denmark

Kids: Factual

My Life: Hike to Happiness

Nine Lives Media/The Wilderness Foundation

United Kingdom

Nosso Sangue, Nosso Corpo

Fox Lab Brazil/Your Mama

Brazil

Ultras Like-Eksperiment (The Ultra Like Experiment)

STV Productions

Denmark

What’s New? (from BBC Africa)

BBC World Service

Nigeria

Kids: Non-Scripted Entertainment

Hua Na Ha Kuob (The Baby Boss)

Thai Broadcasting Company Limited

Thailand

Lego Masters – season two

Tuesday’s Child

United Kingdom

Nachtraven (Nighthawks)

De Mensen/Ketnet (VRT)

Belgium

The Voice Kids – season three

Globo

Brazil

Kids: Series

De Regels van Floor (The Rules of Floor)

NL Film/VPRO Television

Netherlands

Guru Paarvai 4

Blue River Pictures

Singapore

Jamie Johnson – season three

Short Form Film Company

United Kingdom

Malhação: Vidas Brasileiras (Young Hearts: Brazilian Lives)

Globo

Brazil

Kids: TV Movie/Mini-Series

Der Krieg und ich (Kids of Courage)

LOOKS/SWR/Toto Studio/BBC Alba/MG Alba/CT/EC 1 Lodz/CeTa

Germany

Jacqueline Wilson’s Katy

BBC Children’s In-House Productions/CBBC

United Kingdom

Joe All Alone

Zodiak Kids Studio/CBBC

United Kingdom

Just Dance

Korean Broadcasting System

South Korea

