Zattoo erweitert sein On-Demand-Angebot mit Cirkus

Neue Partnerschaft für den auf Crime- und Thriller-Serien aus Europa spezialisierten SVoD-Dienst Cirkus, der sich als AddOn zu großen Konkurrenten versteht: Ab sofort ist Cirkus in Deutschland und der Schweiz auch über Zattoo verfügbar.



01.04.2020 - 08:30 Uhr von Thomas Lückerath 01.04.2020 - 08:30 Uhr

Mit einer neuen, mehrjährigen Vertriebspartnerschaft starten das international besonders in den nordischen Ländern agierende SVoD-Angebot Cirkus und der TV-Streamingdienst Zattoo in den April. Das Serienangebot von Cirkus mit mehr als 600 Stunden Serien-Unterhaltung erweitert as OnDemand-Portfolio von Zattoo und ist in Deutschland für 3,99 Euro im Monat zubuchbar. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Zattoo und darüber, dass Cirkus jetzt Teil der innovativsten Online-TV-Plattform in Deutschland und der Schweiz ist“, erklären die beiden Gründer und Cirkus-Geschäftsführer Mark Bradford und Hugh Williams.

In Skandinavien fing die Geschichte von Cirkus an. Ursprünglich fokussiert auf britische Serien, hatte Cirkus in den nordischen Ländern einen großen Vorteil: Dort werden englische Produktionen ohnehin in der Regel im Original gesehen. Mehr als eine Million Haushalte nutzen Cirkus dort. Über Deutschland machen die beiden Gründer noch keine Angaben. Seit knapp zwei Jahren ist man hier aktiv, zunächst über Vodafone, dann kam Amazon Channels und jetzt Zattoo als Vertriebspartner hinzu. Die beiden Gründer sind optimistisch, dass ihr Nischenprodukt einen Platz im Markt findet, erklären Bradford (Foto) und Williams im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.„Also: Wir sind froh einen SVoD-Dienst und keinen linearen PayTV-Sender zu haben, so viel ist sicher. Insbesondere freuen wir uns über die wachsende Akzeptanz von mehreren SVoD-Diensten pro Haushalt, nicht nur in Deutschland. Im 1. Quartal 2020 hatten schon 11,5 Prozent der deutschen Breitband-Haushalte schon vier oder mehr SVoD-Dienste abonniert, wie eine Auswertung von Ampere Analysis ergab. Im Vorjahresquartal waren es 7,4 Prozent. Das ist ein starkes Wachstum“, erklärt Mark Bradford.Sie sehen sich als Ergänzung zum Wettbewerb der ganz großen Streamingdienste. Hugh Williams (Foto): „Der durchschnittliche deutsche Haushalt gibt jetzt fast 60% mehr für Abonnementfernsehen aus als 2013, und der größte Teil dieses Ausgabenwachstums wurde durch Abonnement-OTT-Dienste getrieben, natürlich getrieben von den internationalen Diensten wie Amazon, Netflix und neuen Anbietern wie Disney+. Aber nach Prognosen von Ampere Analysis werden lokale SVoD-Angebote bis zu zehn Prozent Marktanteil haben.“An diesen Stück des Kuchens will Cirkus ran. Mit welcher Positionierung? „Wir konzentrieren uns weiterhin klar auf Crime und Thriller, die wir für wichtig halten, um sich als spezialisierten SVoD-Dienst ein attraktives Angebot zu sein, um die zwei bis drei ‚Ein bisschen was für alle‘-Angebote zu ergänzen. Wir haben den geografischen Bereich, aus dem wir Inhalte beziehen, über Großbritanniens und Skandinaviens hinaus erweitert, da uns viele qualitativ hochwertigen Crime- und Thriller-Produktionen aus Europa begeistert haben.“Zu den Serien, die Cirkus in Deutschland präsentiert, gehören u.a. die neue Staffel 5 des Oxford-Krimis "Der junge Inspektor Morse", Staffel 1 des norwegischen Anwaltsdramas "Aber Bergen", Staffel 1 und 2 der UK- Krimi-Reihe "Case Histories" sowie Staffeln 1 bis 9 des Oxford-Krimis „Lewis".