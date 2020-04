gemeinsamzuhause: KiKa stockt Kinderfilm-Angebot auf

© KIKA

Die Quarantäne-Situation setzt vor allem Eltern zu, die nun schon seit geraumer Zeit schauen müssen, wie sie ihre Kinder beschäftigt bekommen. KiKa möchte bei diesem Probleme helfen und stockt sein Kinderfilm-Angebot auf.



01.04.2020 - 13:43 Uhr von Kevin Hennings 01.04.2020 - 13:43 Uhr

Um besser #gemeinsamzuhause bleiben zu können, stockt KiKa ab heute sein Kinderfilm-Programm im linearen TV und im KiKa-Player auf. Dazu werden die bekannten Spielfilmplätze wie das "SamstagsKINO" ausgeweitet und Filme mit längeren Spielzeiten im KiKa-Player platziert. Das Angebot soll bis Ostern stetig erweitert werden.

So wird am Samstag, dem 4. April um 12 Uhr nun beispielsweise der Animationsfilm "Leo da Vinci - Mission Mona Lisa" gezeigt. Außerdem beweist "Der kleine Spirou" am selben Tag um 14:35 Uhr, wie man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt - basierend auf den legendären Comicreihen "Spirou & Fantasio" sowie "Der kleine Spirou".

Obendrein holt sich "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah am Freitag, dem 3. April um 19:25 Uhr Expert*innen per Schalte ins Studio, um mit ihnen über Fragen der Zuschauer*innen zum Coronavirus zu sprechen. Neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Dr. Stefanie Hubig, Bildungsministerin Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, wird voraussichtlich die Leiterin der Infektiologie UKE Hamburg, Prof. Marylyn Addo, kindgerecht ihr Wissen vermitteln.

