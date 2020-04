Sport1 holt Bundesliga Home Challenge ins Free-TV

© Sport1

Wenn schon der echte Ball nicht rollt, dann muss eben eSports her - und am kommenden Wochenende wird Sport1 einige Spiele der "Bundesliga Home Challenge" sogar im Free-TV zeigen. Später am Abend folgt die ESL Pro League.



02.04.2020 - 13:48 Uhr von Alexander Krei 02.04.2020 - 13:48 Uhr

Während die Fußball-Bundesliga derzeit pausiert, nimmt die "Bundesliga Home Challenge" weiter Fahrt auf. Nach dem Auftakt am vergangenen Wochenende steht nun der zweite Spieltag an, bei dem sich nun sogar 29 Klubs und ein Schiedsrichter-Team, bestehend aus Deniz Aytekin und Daniel Schlager, beteiligen werden. Zu sehen ist die "Home Challenge" auf verschiedenen Streams und erstmals auch im Free-TV.

Sport1 hat jetzt angekündigt, einige Spiele am Sonntag ab 15:00 Uhr übertragen zu wollen. Die Moderation übernimmt Laura Papendick. Ein Match dauert 25 Minuten und wird in zwei Einzelpartien ausgetragen, in denen jeweils die eSportler und die Profifußballer im direkten Duell aufeinandertreffen. Mit dabei sind unter anderem die Bundesliga-Profis Achraf Hakimi, Davie Selke, Wendel und Maximilian Mittelstädt.

Auch abseits der "Bundesliga Home Challenge" setzt Sport1 am kommenden Wochenende auf eSports. Dazuz zählt auch die ESL ProLeague, die bislang ausschließlich beim Pay-TV-Sender eSports1 zu sehen war. Sport1 nimmt die CS:GO-Liga am Sonntag erstmals ins Free-TV-Programm und überträgt sie ab 22:00 Uhr. Als Kommentator ist Alexander Schuster im Einsatz. Auch die Saison-Finals sind am Ostersonntag ab 22:15 Uhr bei Sport1 zu sehen.

