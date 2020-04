Arte zeigt kurzfristig Cirque-du-Soleil-Show "O"

© ARTE

Hochklassige Artistik gibt's am Sonntagabend bei Arte zu sehen: Der deutsch-französische Kultursender nimmt kurzfristig die Show "O" des Cirque du Soleil ins Programm, die seit über 20 Jahren im Bellagio in Las Vegas aufgeführt wird.



02.04.2020 - 16:38 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2020 - 16:38 Uhr

Arte ändert am kommenden Sonntagabend sein Programm und zeigt die Zirkusshow "Cirque du Soleil: O". Die atemberaubende Show, deren Bühne aus 5000 Kubikmetern Wasser besteht und die seit über 20 Jahren im Hotel Bellagio in Las Vegas aufgeführt wird - wo sie derzeit Corona-bedingt allerdings pausieren - wird um 20:15 Uhr zu sehen sein. Es handelt sich um eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2017. "Da Kulturstätten derzeit ihre Türen geschlossen halten müssen, möchte Arte seinen ZuschauerInnen damit auch am Sonntagabend ein spektakuläres Kulturereignis zu einer prominenten Sendezeit zugänglich machen und sie dazu einladen, sich von der Magie des Tanzes mitreißen zu lassen", so der Sender.

Im Anschluss daran zeigt Arte ab 21:50 Uhr den Dokumentarfilm "La Chana - Mein Leben, ein Tanz". La Chana ist der Bühnenname der katalanischen Tanzlegende Antonia Santiago Amador. Als Jugendliche bringt sie sich den Flamenco selbst bei. Von da an ist der kraftvolle Tanz ihr Überlebenselixier. Peter Sellers sieht die junge Tänzerin und bittet sie im Film "Bobo ist der Größte" (1967) aufzutreten. Am Höhepunkt ihrer Karriere verschwindet La Chana von der Bildfläche, um Mitte der 80er wiederaufzutauchen und erneute Erfolg zu feiern.

Zwischen dem 4. April und 4. Mai ist "Cirque du Soleil: O" auch in der Arte-Mediathek verfügbar, "La Chana - Mein Leben, ein Tanz" steht vom 5. April bis 4. Juli online.

