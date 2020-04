Sky zeigt "I Know This Much Is True" parallel zum US-Start

© Sky

Die mit Mark Ruffalo hochklassig besetzte Romanverfilmung "I Know This Much Is True" wird hierzulande zur gleichen Zeit zu sehen sein, wie in den USA bei HBO. Zunächst jedoch nur in der Originalfassung.



03.04.2020 - 13:41 Uhr von Kevin Hennings 03.04.2020 - 13:41 Uhr

Wenn die sechsteilige Mini-Serie "I Know This Much Is True" am Sonntag, dem 10. Mai in den USA Premiere feiert, wird sie zeitgleich in der Nacht auf den 11. Mai auch hierzulande über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q zur Verfügung stehen. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung auf Sky Atlantic HD wird voraussichtlich im Sommer erfolgen.

Bei "I Know This Much Is True" handelt es sich um die Verfilmung des Romans "Früh am Morgen beginnt die Nacht" von Wally Lamb. Als Protagonist ist Mark Ruffalo in der Rolle der Zwillinge Dominick und Thomas Birdsey zu sehen. Obwohl nur mit sechs Minuten Abstand sind sie in zwei verschiedenen Jahrzehnten geboren: Dominick am 31.12.1949 um 23.57 nachts, Thomas am 1.1.1950 um drei Minuten nach Mitternacht.

Sie sind eineiige Zwillinge und könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der sensible Thomas den größten Teil seines Lebens in wechselnden Anstalten verbringt, versucht Dominick sich um den Bruder zu kümmern, kämpft gegen die Dämonen aus ihrer Vergangenheit und versucht auch durch die Liebe zu ihm sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Neben Mark Ruffalo sind Melissa Leo, Rosie O'Donnell, Archie Panjabi, John Procaccino, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Imogen Poots, Rob Huebel, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Michael Greyeyes, Guillermo Diaz Teil das Casts.

Das Drehbuch wurde von Autor und Regisseur Derek Cianfrance ("Blue Valentine") geschrieben. Mark Ruffalo ("The Avengers") fungiert zudem als ausführender Produzent, ebenso wie Ben Browning, Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Glen Basnerfor, Wally Lamb und Anya Epstein.

