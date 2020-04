Neue Joyn-Reihe will Corona-Alltag von Promis zeigen

© Joyn

Unter dem Titel "Join me @ home" startet Joyn ab sofort eine neue Reihe, in der Promis wie Eko Fresh, Joyce Ilg oder Frank Buschmann ihren Alltag in Corona-Zeiten zeigen. Die Protagonisten der Miniserie filmen sich dabei selbst.



03.04.2020 - 18:17 Uhr von Alexander Krei 03.04.2020 - 18:17 Uhr

Mit "Join me @ home" startet Joyn inmitten der Corona-Krise ein neues Format. Von diesem Freitag an teilen bekannte Gesichter aus Fernsehen und Social Media private Einblicke, beantworten intime Fragen und stellen sich Challenges. Geplant sind zunächst zehn Folgen diesr Miniserie, die nach Angaben der Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery "für etwas Ablenkung und Heiterkeiten sorgen soll, ohne jedoch den Ernst der Lage zu vernachlässigen".

Die Folgen entstehen jeweils ohne Kamerateam, werden also von den Protagonisten mit der eigenen Kamera oder dem Handy gefilmt. Auf diese Weise landen die Zuschauer mit Eko Fresh und seiner Familie am Frühstückstisch oder sie treffen Joyce Ilg in ihrer Küche auf einen Kaffee. Darüber hinaus sind unter anderem Frank Buschmann, Candy Crash, Aaron Troschke und Diana zur Löwen mit dabei. Produziert wird "Join me @ Home" von Studio71.

Teilen