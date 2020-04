DAZN streamt nun die WWE-Shows "RAW" und "SmackDown"

© WWE

Die Wrestling-Shows der WWE haben eine neue Pay-Heimat in Deutschland: Statt bei Sky sind "RAW" und "SmackDown" nun live und auf Abruf beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen. Im Free-TV bleiben sie weiterhin bei ProSieben Maxx.



04.04.2020 - 10:09 Uhr von Uwe Mantel 04.04.2020 - 10:09 Uhr

DAZN, das als Sport-Streamingdienst angesichts der Corona-bedingten Pause fast aller Wettbewerbe derzeit ein ordentliches Inhalte-Problem hat, kann einen Neuzugang vermelden: Ab sofort ist man die neue deutsche Pay-TV-Heimat der WWE-Wrestling-Shows. "RAW" und "Smackdown" werden im Originalton live - und damit zu nächtlicher Zeit - und auf Abruf angeboten. Wer nicht zahlen will, kann sie zeitversetzt aber auch weiterhin im Free-TV bei ProSieben Maxx sehen. Die bisherigen Partner Sky und WWE waren sich nicht mehr einig geworden.

Die erste Übertragung von "SmackDown" fand schon in der Nacht zum Samstag ab 2 Uhr statt, "RAW" ist dann immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, ebenfalls ab 2 Uhr, zu sehen. Einen deutschen Kommentar gibt's nicht, stattdessen sind die Original-Kommentatoren-Teams um Tom Phillips, Byron Saxton und Jerry Lawler bei "RAW" und Michael Cole und Corey Graves bei "SmackDown" zu hören. . Zusätzlich werden auch die wöchentlichen Highlight-Shows "Bottom Line" und "Afterburn" bei DAZN zur Verfügung gestellt werden, dazu gibt's ab sofort auch eine Reihe an weiterem Content wie die "WWE WrestleMania's Legendary Moments" oder die "WWE SmackDown's Greatest Hits" zum Abruf.

"Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel für WWE in Deutschland aufzuschlagen, indem wir unsere einzigartige Mischung aus actionreicher, familienfreundlicher Sportunterhaltung in das robuste Portfolio von Premium-Sportinhalten auf DAZN einbringen", sagt Stefan Kastenmüller, WWE Senior Vice President & Group General Manager EMEA. "Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: "Wir erweitern unser Portfolio bei DAZN um ein absolutes Premium-Recht, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans begeistert. Es freut uns sehr, die beiden wichtigsten und größten wöchentlichen WWE-Shows allen Fans live und auf Abruf zur Verfügung stellen zu dürfen."

