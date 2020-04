Neue "Sing meinen Song"-Staffel startet im Mai

© TVNow/Boris Breuer

Welche Künstler in der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei sein würden, hatte Vox bereits Ende 2019 bekanntgegeben. Nun gibt es einen Sendetermin für die neue Staffel: Anfang Mai geht’s los.



06.04.2020 - 10:32 Uhr von Timo Niemeier 06.04.2020 - 10:32 Uhr

Weil viele Sender noch vor der Corona-Krise Sendungen aufgezeichnet haben, kehren einige bekannte Formate in den kommenden Wochen zurück. Dazu zählt auch das Vox-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", für das man erneut in Südafrika gedreht hat. Die mittlerweile siebte Staffel startet am 5. Mai und wird dann immer dienstags ab 20:15 Uhr bei Vox zu sehen sein. Mit dabei sind dann neben Gastgeber Michael Patrick Kelly auch Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange.

Wie gehabt steht in jeder Woche einer der Künstler im Fokus, dessen Songs dann von den anderen Musikern neu interpretiert werden. Neben den sieben regulären Folgen gibt es am 23. Juni noch eine Ausgabe, in denen Duette im Mittelpunkt stehen. In den drei Wochen danach strahlt Vox noch drei Sonderausgaben aus, darin geht es um die "größten Überraschungen", die "besten Duette" und die "lustigsten Momente" aus den vergangenen sieben Staffeln.

Nachdem sich "Sing meinen Song" zwischen 2015 und 2017 bei konstant mehr als zwei Millionen Zuschauern halten konnte, folgte 2018 ein großer Einbruch. Damals sahen im Schnitt nur noch 1,39 Millionen Menschen zu. Im vergangenen Jahr steigerte sich die Sendung wieder auf 1,54 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei durchschnittlich 9,7 Prozent. Von den mehr als 14 Prozent, wie im Jahr 2017 erzielt, war man allerdings auch 2019 weit entfernt.





Im Anschluss an die neuen Ausgaben der Musikshow läuft "Die Story", darin werden die verschiedenen Künstler porträtiert. Moderiert wird die Reihe von Annie Hoffmann, die zuletzt eine Staffel lang Moderatorin von "Grill den Henssler" war. Im Anschluss daran kehrt auch das Magazin "Prominent!" zurück auf den späten Dienstagabend. Dort testete Vox das Format bereits im August und September 2019. Die regulären Ausgaben am Sonntagabend sind von diesem Schritt unberührt, dienstags laufen künftig ab 23:05 Uhr zusätzliche Folgen. Moderiert wird "Prominent!" dann von Lara Dahm und Amiaz Habtu.

Teilen