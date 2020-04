Steinmeier hält Fernsehansprache am Samstagabend

© imago images / epd

Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel plant nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ansprache an die Bevölkerung. Das Staatsoberhaupt wird sich am Samstagabend zu Wort melden. Mehrere Sender planen eine Übertragung in voller Länge.



07.04.2020

Mehr als drei Wochen sind vergangen, seit sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wandte, um über die harten Einschnitte im Zuge der Corona-Pandemie zu informieren. Nun plant auch das Staatsoberhaupt eine Ansprache: Am kommenden Samstag will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor die Fernsehkameras treten.

Es ist das erste Mal, dass ein Bundespräsident außerhalb der traditionellen Weihnachtsansprache zu einem aktuellen Ereignis eine TV-Ansprache hält. Zuletzt hatte sich Steinmeier bereits mehrfach in Videoansprachen zu Wort gemeldet. Die jetzt angekündigte Ansprache wird es am Samstag im Anschluss an die Hauptnachrichten von ARD und ZDF zu sehen geben, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Darüber hinaus werden auch ntv und Welt die Ansprache übertragen, wie die Nachrichtensender gegenüber DWDL.de bestätigten. Nach aktuellen Informationen aus dem Bundespräsidialamt ist die Sperrfrist für die Übertragung der gesamten Rede auf 19:20 Uhr festgelegt - zu diesem Zeitpunkt werden also alle Medien die Möglichkeit haben, die voraufgezeichnete Ansprache zu senden. Ob auch RTL oder Sat.1 eine Ausstrahlung in voller Länge planen, ist bislang nicht bekannt.

