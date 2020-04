Nitro bringt die Serie "S.W.A.T." ins deutsche Free-TV

© Sony/CBS

In den USA läuft "S.W.A.T." mittlerweile schon in der dritten Staffel, nun schafft es die Action-Crime-Serie auch hierzulande ins frei empfangbare Fernsehen: Nitro zeigt sie ab Mitte Mai in hoher wöchentlicher Dosis.



08.04.2020 - 12:08 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2020 - 12:08 Uhr

Statt auf Filme setzt Nitro ab dem 20. Mai am Mittwochabend auf Serien - oder besser gesagt: Auf genau eine Serie, dafür aber in hoher Dosis. Dort feiert dann die erste Staffel der Action-Crime-Serie "S.W.A.T." ihre Free-TV-Premiere. Sie läuft ab 20:15 Uhr abendfüllend immer gleich mit vier Episoden am Stück. Immerhin werden Nitro die Folgen bei Bedarf nicht so schnell ausgehen: In den USA läuft die Serie mittlerweile bereits in ihrer dritten Staffel, 64 Folgen wurden bislang produziert. Hierzulande war sie bislang nur bei Sky, sowie die erste Staffel auch in den kostenpflichtigen Bereichen von TV Now, Joyn und Magenta TV zu sehen.

"S.W.A.T." ist ein Remake der Serie "Die knallharten Fünf" aus den 70ern. Shemar Moore schlüpft in die Rolle des Sergeatns Daniel "Hondo" Harrelson, der nach der Suspendierung seines Chaefs plötzlich das Kommando über die Einheit übernehmen soll. Nachdem die Proteste der afroamerikanischen Community gegen Polizeigewalt immer lauter werden, muss er auch zum Vermittler zwischen den Fronten werden – hin- und hergerissen zwischen der Verbundenheit zur Straße und der Treue zu seinem Team.

Eine Woche vor dem Serienstart zeigt Nitro am 13. Mai zur Einstimmung bereits die Filme "S.W.A.T. - Die Spezialeinheit" und "S.W.A.T. - Unter Verdacht".

Teilen