Vier Teleshopping-Sender setzen weiter auf SD-Verbreitung

Die Produktpräsentationen bei HSE24 Extra, QVC und dessen Ableger sowie Channel 21 können auch in den nächsten Jahren in SD-Qualität bei Astra angesehen werden. Die entsprechenden Verträge seien langfristig verlängert worden.



08.04.2020 - 12:29 Uhr von Alexander Krei 08.04.2020 - 12:29 Uhr

Gleich vier Homeshopping-Sender setzen auch in den kommenden Jahren auf eine Verbreitung in SD. Wie Astra mitteilte, haben die Kanäle HSE24 Extra, QVC Deutschland, QVC 2 sowie Channel 24 ihre Vereinbarungen für eine SD-Distribution über Satellit langfristig verlängert. Über die genaue Laufzeit der jeweiligen Verträge wurde nichts bekannt.

"Diese Vereinbarungen zeigen ganz klar, dass eine Ausstrahlung in SD auch auf absehbare Zeit ein wichtiger Übertragungsstandard bleibt", sagte Christoph Mühleib, Geschäftsführer von Astra Deutschland. "Über acht Millionen TV-Haushalte können ihr TV-Programm nur in SD-Qualität empfangen. Eine hundertprozentige Empfangsgarantie ist also derzeit nur mit einem Simulcast aus SD- und HD-Verbreitung möglich."

