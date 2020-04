MDR setzt samstags künftig auf Konzert-Mitschnitte

© MDR

Das öffentliche Leben wurde weitestgehend heruntergefahren. Auch Konzerte vor Publikum findet in der Krise nicht statt. So ganz muss man aber dennoch nicht darauf verzichten: Der MDR strahlt ab dieser Woche Live-Auftritte aus.



09.04.2020 - 17:04 Uhr von Kevin Hennings 09.04.2020 - 17:04 Uhr

Damit Konzertgänger nicht komplett dem Lagerkoller verfallen, stellt der MDR sein spätes Samstagabendprogramm ab sofort so um, dass Mitschnitte von Live-Konzerten immerhin im Fernsehen miterlebt werden können. Den Start macht an diesem Samstag, dem 11. April, "Santiano - unplugged" um 22:30 Uhr im MDR Fernsehen. Nach der linearen Ausstrahlung sind die Konzerte auch in der ARD Mediathek abrufbar.

In den kommenden Wochen sollen Konzerte mit Künstlern wie Sarah Connor, Andreas Gabalier, The Kelly Family, Johannes Oerding, Ben Zucker und auch Michael Patrick Kelly folgen. "In diesen schwierigen Zeiten wollen wir für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sowie für unserer Nutzerinnen und Nutzer da sein", sagt MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi. "Mit verlässlicher Information, aber auch mit guter Unterhaltung. Wir haben ein Paket mit tollen Konzerten zusammengestellt, damit die Menschen zu Hause wenigstens ein bisschen das Live-Feeling genießen können."

