Nitro holt "100% Bundesliga" noch im April zurück

Weil die Bundesliga derzeit pausiert, war auch das Nitro-Format "100% Bundesliga" seit Mitte März nicht mehr zu sehen. Noch im April wird der Sender aber zwei Spezial-Ausgaben der Sendung ins Programm nehmen.



09.04.2020 - 17:32 Uhr von Timo Niemeier 09.04.2020 - 17:32 Uhr

Die Bundesliga pausiert noch mindestens bis Ende April. Das hält Nitro aber nicht davon ab, am 20. und 27. April zwei Spezial-Ausgaben seiner Fußball-Sendung "100% Bundesliga" zu zeigen. Zuletzt wurde die von Laura Wontorra und Thomas Wagner moderierte Sendung am 16. März ausgestrahlt. Wie gehabt ist das Format auch mit den beiden Spezial-Folgen am späten Montagabend zu sehen. Für die Programmänderung reduziert Nitro die "Alarm für Cobra 11"-Dosis an den beiden Abenden.

Weil es in den Ausgaben keine Fußballspiele gibt, die man analysieren könnte, wird die Sendung etwas anderes aussehen als sonst. Der komplette Ablauf steht zwar noch nicht fest, geplant ist aber eine Art Fußball-Talk. Dass so etwas auch in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten ist, beweist der Sport1-"Doppelpass" seit einigen Wochen - wegen den fehlenden Spielen haben die Quoten dort zuletzt allerdings stark gelitten.

