Nachdem das "Aspekte"-Studio in diesen Wochen ebenso verwaist ist wie zahlreiche Kulturstätten, sendet das ZDF-Magazin nun einfach von dort, wo sonst Kultur zu sehen wäre. In dieser Woche kommt die Sendung von der Berliner Museumsinsel.



15.04.2020 - 15:20 Uhr von Alexander Krei 15.04.2020 - 15:20 Uhr

Weil viele Kulturstätten durch die Corona-Krise zu Geisterorten verkommen sind, will sich das ZDF zuindest einige davon wieder sichtbar machen. So wird die Kultursendung in dieser Woche von der Berliner Museumsinsel aus dem Neuen Museum senden, das Star-Architekt David Chipperfield wiederaufgebaut hat. Eine Woche später kommt "Aspekte" aus der Staatsbibliothek zu Berlin.





Am kommenden Freitag fragt "Aspekte" unter anderem nach der Museumsarbeit in Zeiten von Corona und widmet sich Skulpturen und Objekten, die plötzlich keine Besucher mehr haben. Gast der Sendung ist die Transformationsforscherin, Politökonomin und Autorin Maja Göpel. Mit ihr spricht Moderator Jo Schück über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Zukunft der Gesellschaft.

