Bereits "Baywatch Berlin" hat auf ProSieben bewiesen, dass ein Podcast auch im Fernsehen durchaus funktionieren kann. Der Comedian Oliver Polak will Gleiches nun in Zusammenarbeit mit RBB und Radioeins versuchen. Los geht's schon nächste Woche.



15.04.2020 - 15:52 Uhr von Kevin Hennings 15.04.2020 - 15:52 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen und Radioeins ist Comedian Oliver Polak ab Montag, dem 20. April in seinem neuen Video-Podcast "Besser als Krieg - Oliver Polak und Gäste" zu hören und zu sehen. Ab 20 Uhr steht das Talk-Format in Audio-Form auf radioeins.de, in der ARD Audiothek, bei iTunes sowie YouTube zur Verfügung. Zeitgleich beginnt die lineare Ausstrahlung im Radioeins-Programm. In Video-Form wird "Besser als Krieg" am Dienstag, dem 21. April um 00:50 Uhr bei RBB Fernsehen zu finden sein. Die Veröffentlichung der insgesamt vier Episoden erfolgt im wöchentlichen Rhythmus.

Im Podcast will sich der Standup-Comedian, Autor und TV-Moderator mit seinen Gästen über persönliche, intime, kontroverse und philosophische Themen unterhalten. Sein Ziel ist eine Show mit "Erkenntnisgewinn und Herzensbildung". Im Mittelpunkt soll nicht Polak selbst, sondern die Gäste, ihre Biografie und ihre Sicht auf die Dinge stehen. In der ersten Folge sind die Autorin Alice Hasters und die Journalistin Anna Dushime zu Gast. Sie reden mit Polak über ihre Stimmen, über den Unterschied zwischen Ausländer und Ausländer, über große und kleine Geschäfte und über das Ende.

Die zweite Folge findet mit Samira El Ouassil und Sham Jaff statt. Erstgennante versucht als Schauspielerin und Autorin, die Welt für andere besser einzuordnen, um den Hass in diesem Land zu reduzieren. Podcasterin Sham Jaff diskutiert in einem Podcast mit ihrer Mama und ihrer Oma und versucht mit ihrem Newsletter tausenden Menschen auf dieser Welt dabei zu helfen, den Überblick zu behalten. In den weiteren Folgen sind zudem Lisa Ludwig, Anna von Jam FM, Sibel Schick und Seyda Kurt zu hören. Die Aufzeichnungen des Podcasts haben vor Beginn der Corona-Krise stattgefunden.

