"One World"-Konzert läuft bei mehreren deutschen Sendern

Das von Lady Gaga mitorganisierte "One World"-Konzert am kommenden Samstag wird in Deutschland bei mehreren Sendern sowohl im Pay- als auch im Free-TV zu sehen sein. Das Star-Aufgebot ist groß.



16.04.2020 - 16:28 Uhr von Timo Niemeier 16.04.2020 - 16:28 Uhr

Am kommenden Samstag findet das von Lady Gaga, Global Citizen und der WHO veranstaltete Konzert "One World: Together At Home" für den guten Zweck statt. Angekündigt sind bereits Stars wie Alicia Keys, Celine Dion, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, David Beckham, Elton John, Lang Lang, Paul McCartney und Stevie Wonder. Mehr als acht Stunden lang werden Schauspieler, Musiker und andere Stars bei dem Event zu sehen sein. Auch das Moderations-Trio ist mit Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und Stephen Colbert äußert prominent.

Während in anderen Ländern in den vergangenen Tagen immer wieder Sender bekannt wurden, die das Spektakel übertragen, war das für Deutschland bislang noch unklar. Jetzt gibt es aber auch hierzulande Gewissheit. So ist ViacomCBS offizielles Medienpartner, wird das Konzert hierzulande aber nur als Wiederholung zeigen. Am Sonntag, den 19. April, gibt es das Event ab 19:15 Uhr demnach bei MTV zu sehen, ab 23 Uhr dann auch nochmal bei Comedy Central. Im Pay-TV wird das Konzert außerdem bei E! Entertainment am 19. April ab 21:05 Uhr gezeigt.

Wer das Konzert live sehen will, hat aber auch eine große Auswahl. Gestreamt wird das Spektakel unter anderem auf YouTube, Facebook, Apple Music, Tidal, Amazon Prime Music und Twitter. In Deutschland geht’s am Samstag um 21 Uhr mit einem mehrstündigen Warm-Up los. Die eigentliche Veranstaltung startet um 2 Uhr nachts deutscher Zeit. In der Nacht steigt auch TVNow mit ein und wird das Haupt-Konzert live streamen. Danach steht es für 72 Stunden im Free-Bereich zum Abruf bereit. VoxUp wird das Konzert am Sonntag zudem ab 9:30 Uhr wiederholen.

In den USA wird das Konzert unter anderem von NBC, CBS, ABC sowie diversen Viacom-Sendern ausgestrahlt. In Großbritannien sitzt neben Viacom-Sender Channel 5 zusätzlich die BBC mit im Boot (DWDL.de berichtete).

