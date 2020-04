Neue Audio-Plattform von ProSiebenSat.1 vor dem Start

© ProSiebenSat.1

Unter dem Namen FYEO will ProSiebenSat.1 in der kommenden Woche seine neue Audio-Plattform an den Start bringen, die seit einigen Monaten intensiv geplant ist. Zum Launch will das Unternehmen auf prominente Namen wie Heike Makatsch setzen.



Bereits im November stellte ProSiebenSat.1 für das Frühjahr den Start einer neuen Audio-Plattform namens FYEO in Aussicht. Der etwas krude Name steht dabei für "for your ears only". Nach internen Unterlagen, über die das Medienmagazin DWDL.de schon damals berichtete, geht es für den Medienkonzern aus Unterföhring um nichts weniger als den "nächsten konsequenten Baustein, unseren Anspruch als lokaler Entertainment-Champion umfangreich zu erfüllen".

Nun steht das Projekt unmittelbar vor dem Launch. Einem "Handelsblatt"-Bericht zufolge soll FYEO bereits am kommenden Donnerstag starten. Entsprechende Informationen liegen auch DWDL.de vor. Die App selbst wird aus einem kostenlosen Bereich bestehen, der zahlreiche Podcasts umfasst. Gleichzeitig werden Nutzer zum Preis von fünf Euro im Monat Zugriff auf exklusive Eigenproduktionen erhalten. Dazu gehört unter anderem der Thriller "Makel" mit Heike Makatsch und Peter Lohmeyer.

"Der Markt entwickelt sich dynamisch, die Reichweiten nehmen zu, und immer mehr Werbekunden interessieren sich für Podcasts", so Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin der SevenOne Ad Factory, gegenüber dem "Handelsblatt". Ihr Vorhaben ist klar formuliert: "Wir wollen Deutschlands führende Audioplattform werden."

Die Eigenproduktionen sollen "Hörerlebnisse auf dem nächsten Level" bieten, heißt es internen Planungen zufolge. Genannt wurden schon vor einem halben Jahr unter anderem "Talks, fesselnde Dokumentationen oder einzigartige Audio-Blockbuster-Formate". Die Rede ist von einer "Art Wiedergeburt des Hörspiels im Geiste der HBO- oder Netflix-Serien“. Doch der Markt ist hart umkämpft: Neben internationalen Playern wie Spotify buhlt inzwischen auch RTL mit seiner Plattform Audio Now um die Gunst der Hörer.



